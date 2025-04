Badosa, fuera del torneo de Madrid La española se baja del torneo al no haberse recuperado de la lesión en la espalda que arrastra desde Miami

Enric Gardiner Viernes, 25 de abril 2025, 10:05

Paula Badosa no ha conseguido recuperarse a tiempo para disputar el WTA 1.000 de Madrid. Una hora antes de su debut contra Veronika Kudermetova, la española comunicó su baja en el torneo, al no haberse recuperado de la lesión en la espalda que arrastra desde Miami.

«Quería comunicaros que desafortunadamente no podré jugar este Mutua Madrid Open. He intentado hacer todo lo posible hasta el último momento porque sabéis la ilusión que me hace jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero estar al 100 % pronto», dijo Badosa en sus redes sociales.

Badosa se tuvo que retirar hace un mes de la tercera ronda de Miami por una recaída en su lesión crónica de espalda. Este problema, que le ha afectado en los dos últimos años y le hizo plantearse su retirada, le obligó a bajarse también de Charleston y, pese a que lo ha intentado todo para poder jugar en casa, tampoco estará en Madrid.

En la capital, donde nunca ha ganado una española, Badosa alcanzó las semifinales en 2021, en las que perdió ante Simona Halep. La catalana era la única representante española en el cuadro final tras las eliminaciones de Jessica Bouzas y Cristina Bucsa. Además, en el cuadro masculino, donde se bajó también Carlos Alcaraz por una lesión, solo quedan vivos Alejandro Davidovich, que debuta este viernes ante Nuno Borges, y Roberto Bautista, que juega segunda ronda contra el principal favorito, Alexander Zverev.

La carrera de Badosa ha estado marcada por las subidas y bajadas, primero por sus problemas de salud mental y las altas expectativas depositadas en ella y después por la lesión crónica de espalda que le hizo bajas más de cien puestos en mayo del año pasado.

Pese a la bajada del año pasado, la segunda parte de la temporada fue espectacular, conquistando el título en Washington, llegando a los cuartos de final del US Open y quedándose a las puertas de meterse en la Copa de Maestras. En este 2025, Badosa llegó a las semifinales de Australia, donde perdió contra Aryna Sabalenka, pero no ha podido encontrar la regularidad y salud en su cuerpo después de ello, y apenas ha ganado seis encuentros desde enero.

«Es un momento duro, pero sabes que eres capaz de volver donde mereces. Esa experiencia de todos estos años me da tranquilidad. Tener una lesión es difícil y no tengo la respuesta o la solución. Es difícil gestionarlo emocionalmente, sobre todo porque había empezado tan bien, que sentía que iba a ser el año de mi carrera», aseguró la tenista en su rueda de prensa previa al comienzo del torneo.