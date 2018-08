La canaria Carla Marrero, campeona del mundo sub 18 en tenis playa

Marrero: «No ha sido fácil. ¡ahora a disfrutarlo!»

La canaria Carla Marrero ha explicado en declaraciones a Europa Press que llegar hasta la final y ganarla «no ha sido fácil» por el tamaño del cuadro y el nivel del torneo mundial, pero que ahora lo que le queda a ella y a su compañera es «disfrutarlo».

«¡No me lo creo aún!», aseveró, para reconocer que en esta ocasión se ha sentido «muy bien» y se tomaron este reto de «poco a poco» y ha funcionado. «¡Me siento en una nube, no me lo creo!», explicaba Marrero emocionada.