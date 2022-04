La estrella que viene desde las pistas canarias: Alberto Pulido

Siempre prefirió ir a entrenar o competir cuando le tocaba elegir tenis o fiesta de cumpleaños con sus compañeros de colegio. Y siendo un niño, ya aseguraba que quería escribir su propia historia en el deporte y «tener los golpeos naturales de Federer». Toda una muestra de su personalidad precoz que, junto a su talento brutal, ha ido moldeando la incipiente carrera de Alberto Pulido (Las Palmas de Gran Canaria, 2009), hoy convertido en estrella emergente de las pistas y que acaba de proclamarse campeón de España sub-13 en el Nacional celebrado en la comarca catalana de Urgell.

Ya antes, Alberto había reinado en Canarias en categoría benjamín y alevín, además de alzarse subcampeón del Másters Rafa Nadal 2021, certamen en el que tuvo la oportunidad de conocer al legendario jugador balear, y también mostró su destreza en distintas pruebas del Circuito Tennis Europe de su categoría. Recién cumplidos los 13 años, ya tiene un acuerdo cerrado para propulsar su carrera simultaneando sus entrenamientos en La Pardilla, donde posee su propio club, con otros más sofisticados y específicos en Barcelona.

Los entendidos le auguran un futuro enorme si mantiene su progresión y le respetan las lesiones. «Vive para los estudios y para el tenis. Quiere ser profesional y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo», advierte su padre, quien es entrenador de tenis y le inculcó su amor por este deporte. «Desde los dos años empuñó una raqueta y no la ha soltado», añade.

Pese a ser tentado por la Federación de Cataluña para trasladar su licencia, Alberto se siente canario y presume de serlo, por mucho que, de momento, las instituciones públicas no le brinden cobertura alguna con subvenciones o ayudas. «Todo sale de mi bolsillo y los gastos de viajes y torneos no son pocos. Pero lo hago encantado y sin escatimar en sacrificios. Figuras como Toni Nadal o Albert Costa nos han animado a que continuemos adelante al ver en Alberto condiciones para llegar alto y no hay mejor motivación que comprobar su evolución día a día. Nos gustaría tener algún amparo de las autoridades políticas y deportivas de la tierra, pero no nos detenemos pese a que, hasta la fecha, eso no se ha dado«, insiste el progenitor del flamante campeón.