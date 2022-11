España doblega a Kazajistán y avista las semifinales

Jornada de sonrisas y alegrías para España en Glasgow. Nuria Parrizas y Paula Badosa ganaron sus compromisos individuales en el debut en la Billie Jean King, derrotaron a Kazajistán y acercan al combinado español a semifinales. Una victoria ante Gran Bretaña hoy aseguraría el pase de las de Anabel Medina a la pelea por el título. Sería la primera ocasión en la que España se mete entre las cuatro mejores del torneo desde 2008, cuando el conjunto alcanzó la final, con Carla Suárez, Medina, Nuria Llagostera y Virginia Ruano, y perdió ante Rusia.

Las kazajas, a priori favoritas por las condiciones de la pista y por contar con una ganadora de Grand Slam, se llevaron un duro correctivo en Glasgow, donde Badosa y Parrizas estuvieron a un nivel excelso para dar el primer punto a España. El día lo abrió Parrizas ante Yulia Putintseva, número 51 del mundo y que venía más rodada, con un triunfo el martes ante la local Katie Boulter. Pero fue la granadina la que pareció más adaptada a la pista. Arrancó con un sorprendente 4-0 y dispuso de tres pelotas para colocarse 5-0 arriba en el primer set. Putintseva, ganadora de dos títulos en el circuito y que ha llegado a tres cuartos de final en Grand Slam, tiró de orgullo y remontó hasta el 5-4, cuando a Parrizas no le tembló el pulso para cerrar el primer parcial.

Un golpe moral enorme para Putintseva, que aparecía en este duelo como favorita y que necesitó remar para no irse con una derrota rápida. Gracias a su habilidad para forzar los errores de Parrizas, mucho más nerviosa en el segundo parcial, con hasta 17 fallos no forzados, la kazaja niveló la contienda con un 6-2 que olía a remontada en la capital escocesa. Y le dio continuidad al comenzar el tercer parcial 2-0 y 30-0 arriba.

Putintseva había levantado el marcador, pero a Parrizas le quedó una resurrección. Pasó del 0-2 al 4-2 y sirvió para partido con 5-4, cuando dispuso de las dos primeras pelotas de rotura. No aprovechó ninguna y el partido se encaminó a un desempate en el que la de Granada desperdició otras tres pelotas de encuentro. Había tensión, pero a la quinta bola de partido, esta vez con el saque de Putintseva, cayó el primer punto para España (6-4, 2-6, 7-6 (5)).

El punto definitivo

El triunfo pasó toda la responsabilidad a Badosa, que sabía que de ganar ponía a España en una posición inmejorable para estar en las semifinales de un torneo que no se gana desde 1998, cuando Aranxta Sánchez Vicario y Conchita Martínez lideraban el equipo. La catalana salió como un obús y arrasó a toda una campeona de Wimbledon como Elena Rybakina. Se llevó el primer set en una media hora por 6-2, ante una rival a la que sus tiros potentes se le iban por el pasillo de dobles (cometió once errores no forzados).

La kazaja, nacida en Moscú, frenó la sangría en el segundo parcial y se aprovechó de la tensión de Badosa, que no competía desde hace un mes, cuando se tuvo que retirar lesionada de Guadalajara. Rybakina, con el 6-3, forzó un tercer set en el que no le costó ponerse por delante con un 1-3 que abría la posibilidad de que se jugara el dobles definitivo. Badosa, con mucho coraje y fuerza, no se dejó ir, igualó en el 3-3 y se puso con 5-4 y saque para Rybakina. Era un juego a vida o muerte y Badosa se lo tomó así. Dispuso de dos pelotas de partido, perdió ambas y salvó tres ocasiones en las que la kazaja pudo colocar el 5-5. A la tercera pelota de partido, Rybakina tiró un golpe paralelo desviado y llegó el triunfo español (6-2, 3-6 y 6-4).

España cerró el duelo contra Kazajistán con la guinda del triunfo en el dobles, que podría tener su miga en caso de empates. Badosa, que dobló esfuerzo, y Aliona Bolsova derrotaton con claridad (6-2 y 6-4) a la pareja kazaja formada por Danilina y Pitintseva, y con ello rubricaron el 3-0 definitivo en la serie.

Hoy, a partir de las 17:00 hora de España, el combinado de Medina se enfrentará a Gran Bretaña, que actúa como local y que cuenta en sus filas con Harriet Dart (98), Boulter (124), Heather Watson (133), Alicia Barnett (60 del mundo en dobles) y Olivia Nicholls (63 del mundo en dobles). Las británicas se llevaron un varapalo en sus aspiraciones con la baja de última hora de Emma Raducanu. En la jornada inaugural perdieron 2-1 contra Kazajistán.