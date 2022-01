Djokovic, «extremadamente decepcionado con el fallo de la justicia»

Novak Djokovic ya ha abandonado Australia tras conocer que no podrá disputar el Open de Australia por no estar vacunado contra la covid-19. Las reacciones no se han hecho esperar.

El propio tenista ha admitido en un comunicado emitido tras el veredicto que se encuentra «extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal», pero que acata la decisión. «Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país», recoge la nota. Además, ha aprovechado para «desear a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y aficionados todo lo mejor».

El padre del tenista también se ha manifestado al respecto a través de su cuenta de Instagram. «Ha terminado el atentado fallido contra el mejor deportista del mundo, con 50 balazos a Novak en el pecho», rezaba el mensaje.

Por su parte, el presidente serbio, Vucic, ha declarado que ha hablado con Novak y le ha comunicado que «siempre es bienvenido en Serbia». Las autoridades australianas también se han manifestado tras el fallo: «La decisión de esta cancelación fue establecida por motivos de salud, seguridad y orden público, con la razón del interés general. Doy por bienvenida la decisión para mantener nuestras fronteras seguras y nuestro país protegido», ha asegurado.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) también se ha pronunicado al respecto y a continúado «recomendando encarecidamente a todos los jugadores que se vacunen».