Djokovic se estrella en Madrid

Madrid se queda sin favoritos. Novak Djokovic, que parecía el segundo favorito al título tras la baja de Carlos Alcaraz, se despidió del Masters 1.000 de Madrid al perder en su debut contra el italiano Matteo Arnaldi por un contundente 6-3 y 6-4. El serbio, que llevaba una semana preparando el torneo en la Caja Mágica, estuvo alejadísimo de su nivel y apenas pudo competir el partido ante el número 44 del mundo y que llegaba al torneo con tres derrotas consecutivas.

Djokovic aún no ha ganado un partido en esta gira de tierra batida, ya que ha perdido en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo, ante Alejandro Tabilo, y aquí en Madrid ante Arnaldi. Al de Belgrado aún le quedará una oportunidad de carburar antes de Roland Garros, en Roma, torneo que comienza el 4 de mayo, pero su tenis dista mucho del necesario para pelear por un Grand Slam, el único aliciente que tiene ahora en su carrera el mejor tenista de la historia.

«Mi nivel de tenis no es el que me gustaría», admitió el serbio tras perder ante Arnaldi cometiendo 32 errores no forzados, casi el doble de su rival, sin salvar ni una sola de las tres bolas de 'break' que tuvo y aprovechando solo una de las cinco que generó.

«Pensaba ganar más partidos que en Montecarlo. Esta es una nueva realidad en mi carrera, pensar en ganar partidos en lugar de llegar lejos en los torneos», aseguró Djokovic, que esta temporada ha llegado a las semifinales del Abierto de Australia y a la final del Masters 1.000 de Miami.

El serbio llevaba tres años sin venir a Madrid y dejó en el aire que vuelva a aparecer por un torneo que ganó en 2011, 2016 y 2019. «No sé si volveré. Volveré seguro, pero no sé si como jugador», añadió Djokovic, que estuvo acompañado en su banquillo por Andy Murray, formando una pareja que aún no ha deparado ningún título en la vitrina del serbio, que lleva estancada en 99 desde la Copa de Maestros de 2023.

Sin Djokovic ni Alcaraz, Alexander Zverev se queda como el favorito claro al título. El alemán ha ganado en dos ocasiones aquí, además de sumar otra final, y venció con comodidad a Roberto Bautista en su debut. Se enfrentará este domingo a Alejandro Davidovich, el único español superviviente en el torneo.