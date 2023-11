Alcaraz, soberbio hacia semifinales

«Alcaraz nos pateó el trasero», dijo Giles Cervara, entrenador de Daniil Medvedev, al rememorar la final de Indian Wells este mismo año. Las palabras las pronunció el día antes de que Alcaraz volviera a barrer al ruso de la pista en Wimbledon y se podrían aplicar también a lo ocurrido este viernes en Turín, donde el murciano elevó el nivel para doblegar a Medvedev (6-4 y 6-4) y acceder a semifinales. Ahí le espera Novak Djokovic.

Ante un Medvedev que venía de no perder ningún set en todo el torneo, Alcaraz jugó su mejor partido de la gira 'indoor' para clasificarse a sus primeras semifinales en la Copa de Maestros.

No notó la presión de estar jugándose la clasificación, sabiendo que una derrota ante el moscovita y un triunfo de Alexander Zverev más tarde ante el ya eliminado Andrey Rublev le dejaría fuera. Jugó con mucha tranquilidad y se aprovechó también de que Medvedev, que sí estaba clasificado antes de este partido, redujo marchas, bien fuera por el empuje del español o por la poca necesidad de forzar un choque contra Djokovic. El ruso se medirá en la segunda semifinal a Jannik Sinner, el primer clasificado del otro grupo.

En un duelo prácticamente a vida o muerte, Alcaraz se hizo fuerte en la táctica que le dio los triunfos en Indian Wells y Wimbledon: subir mucho a la red y aprovechar el saque abierto para quedarse con la pista libre. Ganó el 80% de subidas a la red, conectó 22 golpes ganadores y no concedió ni un solo 'break' con su servicio.

Pese a un susto inicial, ya que Medvedev dispuso de las dos primeras bolas de rotura, Alcaraz emergió desde ese punto, con 1-2 en contra en el marcador, y brilló con un 'break' en cada set.

«Estoy muy feliz, es una victoria muy importante para mí. Es increíble poder jugar unas semifinales aquí en mi primera vez. He jugado un gran tenis en los dos últimos partidos. Todo lo que tenía que hacer lo he hecho perfecto», dijo Alcaraz al término del partido.

Un espectáculo en la red

Por el camino dio un espectáculo en la red, se llevó un intercambio infernal de 33 golpes y no permitió que el pulpo ruso cubriera la pista. Varios errores groseros del moscovita, junto a la precisión de Alcaraz (solo cometió once errores no forzados) precipitaron que la batalla se decidiera en una hora y veinte minutos y que con un doble 6-4 cada uno se fuera contento.

Alcaraz vivirá su tercer partido del año contra Djokovic. El serbio le batió en el enfrentamiento más reciente, en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, y Alcaraz había ganado previamente en la final de Wimbledon. En el general, será el duelo que desnivele una rivalidad que marcha 2-2.

Djokovic llega con 20 triunfos en los últimos 21 partidos, pero tras pasar a semifinales sin depender de sí mismo y gracias al agónico triunfo de Sinner contra Holger Rune. Además, el aspecto físico puede ser una carga para el de Belgrado, tras tres semanas exhaustas entre París y Turín. La ventaja para él es que ha contado con un día más de descanso que Alcaraz.

«Es uno de los retos más difíciles que voy a tener enfrente. Es un torneo que ha ganado en seis ocasiones. Novak es Novak, es el mejor del mundo. Solo ha perdido seis partidos este año, eso te dice lo increíble que es», añadió Alcaraz.

Medvedev, por su parte, lidera la rivalidad con Sinner, al que ha batido en seis ocasiones, pero con el que ha perdido los dos duelos más recientes, en las mismas condiciones en las que se disputará esta semifinal el sábado. El italiano venció en las finales de Pekín y Viena, ambas en 'indoor'.