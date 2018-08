Subidón con Manolo Jiménez

Manolo Jiménez llegó bendecido a la UD, campeón en Grecia y rechazando ofertas que aquí no podían igualar. Como si le guiara una intuición de que Las Palmas le aguardaba para escribir una nueva historia de éxitos. El andaluz sedujo desde el primer momento a Miguel Ángel Ramírez, con el que mantuvo una reunión en Madrid antes de que las partes se decidieran a unir sus caminos. Entonces ya exhibió un rasgo que resultó definitivo para lanzarse a por él: es un ganador y detesta perder. Si venía a la UD, significó, era para ascender, daba igual si cubriendo la vía más larga o cogiendo atajos, ya fuera con fútbol armónico o la versión más pragmática posible. El asunto es que el equipo esté en junio en Primera División. «Si quieres subir, tu hombre es Manolo», le dijeron al presidente varios asesores e intermediarios a los que consultó. Branko Milovanovic, jefe de scouting internacional, y que conocía al andaluz de su aventura conjunta en el AEK de Atenas, fue especialmente insistente. Dicen que a Toni Otero le llenaba más el ojo Luis Milla.

Y no es un secreto que Pepe Mel contaba con todas las bendiciones del propio Ramírez. Milovanovic no cedió. «Es el mejor», martilleaba el ejecutivo balcánico, cuya preferencia acabó por encima de las demás. Hecha la elección, faltaba constatar sobre el terreno todas las referencias. Y cubierto casi un mes de pretemporada, a dos semanas del inicio de la competición oficial y con el buen sabor de boca que dejó el último amistoso ante el Marítimo de Funchal, la sensación que hay en el club es que no se ha errado el tiro.

«Vamos en la dirección correcta. Tenemos un entrenador que se ha hecho con el vestuario desde el primer momento, que transmite dedicación y entusiasmo, que tiene las ideas claras y sabe lo que quiere y la manera de conseguirlo», presumen en la zona noble del Gran Canaria. Son conclusiones fundamentadas y que se vertebran en opiniones del vestuario (todos los jugadores, sin excepción, están encantados con el míster) y de lo que transmite el propio entrenador tanto a nivel público (ruedas de prensa modélicas y sin salidas de tono) como privado (siempre ha convencido con sus razonamientos consecuentes cuando ha despachado con la dirección deportiva y el presidente). Y eso, viniendo de tiempos recientes (Setién en huída, Márquez superado, la ruina de Ayestarán, la transición dolorosa con Paquito y qué decir del hundimiento clamoroso con Paco Jémez), es oro en terciopelo.