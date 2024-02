Sharon Kantor y Nicolo Renna, nuevos campeones del mundo de iQFOiL

Emocionante jornada final del Campeonato del Mundo de iQFOiL, la clase olímpica de windsurf que durante nueve días ha reunido en Lanzarote a más de 200 deportistas de 43 países de todo el mundo. Hoy era el último día y con un formato de competición en el que los marcadores se ponen a cero, nada estaba escrito. Y han sido muchos los que han perdido sus apuestas.

Cuartos de final, semifinal y Gran Final han sido las tres pruebas que estaban en el programa de la última jornada. Tres mangas muy rápidas en las que hay mucho en juego y en la que la tensión y los errores o imprevistos se pagan muy caros. Entre nueve y 11 nudos de viento del Este han acompañado a los competidores y espectadores que hoy se han acercado a Marina Rubicón para vivir este vibrante último día.

Sharon Kantor bate a la líder Emma Wilson. Lamadrid se queda a las puertas de la Gran Final

Las primeras en empezar las pruebas fueron las mujeres. En la primera regata, cuartos de final, compiten siete para sólo dos de ellas pasar a la Semifinal. Lo lograron Sharon Kantor (ISR) y Sara Wennekes (NED), que se unieron a Pilar Lamadrid (ESP) y Katy Spychakov (ISR) en la lucha por pasar a la final y enfrentarse a la rival a batir en este Mundial: la británica Emma Wilson.

Pilar Lamadrid se marcó una buena salida y comenzaba liderando la manga, pero una mala decisión en el momento de trasluchar en la primera popa la relegaba mientras las israelíes se marcaban una a la otra. Ellas se jugaban además estar en París 2024 representando a su país.

«Nada más llegar a la puerta pretendía seguir peleando hasta el final pero he pillado algo con el foil y me he quedado sin volar. Son cosas que no podemos controlar pero estoy muy contenta con la semana y con no haberme bajado del podio en las 20 mangas anteriores, así que nada, fuerza y a seguir entrenando. En estos cinco meses y pico que tenemos hay que intentar llegar a los JJ.OO. al más alto nivel», explica la andaluza.

Lograron el pase a la Gran Final Katy Spychakov y Sharon Kantor, que se unieron a Emma Wilson para disputar la última prueba en el campo de regatas de Lanzarote.

Y no pudo estar más apretada. Bronce en el último Mundial de La Haya y oro en Tokio, Wilson llegaba directa a la Gran Final con la credencial de 15 victorias en las 20 mangas disputadas. Ajustó de más y salió antes de tiempo. En este caso, la regata se cancela y se hace un nuevo intento, penalizándola con cinco segundos.

No importó mucho y Wilson empezó la Gran Final recuperando esos cinco segundos y poniéndose en cabeza pero pronto comenzaron a intercambiarse el liderato hasta que Sharon Kantor ya no lo soltó. En cabeza, abrió un buen hueco con sus perseguidoras y a metros de la llegada comenzaba a sonreír. El título era suyo, al igual que el billete a los que serán sus primeros JJ.OO.

«¡No ha sido fácil!», declaraba nada más cruzar la línea. «La última regata ha sido tan dura, ¡y Emma y Katy han sido tan rápidas! Ha sido una bonita pelea. He disfrutado mucho este campeonato, he tenido altibajos y los he superado, estoy muy agradecida».

Nicolo Renna arriesga y gana

Pawel Tarnowski (POL) y Grae Morris (AUS) salieron victoriosos de los cuartos de final y lograron el pase a la Semifinal. El español Nacho Baltasar se despedía tras la primera prueba de hoy del Mundial en una meritoria décima plaza. Llegaba tranquilo y consciente de que la primera regata era peligrosa «porque íbamos a apretar todos y podría haber algún fuera de línea». Apretó de más y con un fuera de línea ahí acabó un gran Mundial para él.

«Contento porque los objetivos están marcados en los JJ.OO. y estas con oportunidades de entrenar y aprender. Ha sido una semana dura, navegando muy bien al igual que todos mis compañeros, el nivel es increíble».

El italiano Nicolo Renna y Pawel Tarnowski fueron los dos que salieron victoriosos de la Semifinal para verse las caras en una rápida Gran Final -se resolvió en siete minutos- con el defensor del título Luuc van Opzeeland (NED), el gran favorito en Lanzarote.

Tras una intensa salida y varios cambios al frente, en la última ceñida el italiano decidió apostar por irse a la derecha, al contrario que sus rivales, una decisión que lo proclamó campeón del mundo de iQFOiL en Lanzarote. «Vi que ellos iban al otro lado, yo era el último así que pensé 'venga, vamos a intentarlo' y salió bien».

Tarnowski se lleva la plata Mundial mientras que Luuc van Opzeeland se cuelga el bronce. El holandés, aún así, se va con buen sabor de boca: «Tuve una salida fabulosa y creo que pasé la puerta en cabeza pero luego escogí el lado incorrecto del campo. A medio camino me di cuenta de que la izquierda no estaba funcionando e intenté arreglarlo virando antes, pero no funcionó. Igualmente ha sido una semana increíble en Lanzarote y estoy feliz con el resultado y orgulloso de Nicolo».

La entrega de trofeos clausura con éxito este campeonato y Marina Rubicón ya mira a la siguiente cita mundial de la Lanzarote International Regatta 2024: los campeonatos del mundo de las clases 49er y 49erFX, del 4 al 10 de marzo.

La Lanzarote International Regatta está organizada por Marina Rubicón y cuenta con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, además de con el apoyo institucional del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).

Podio final mundial iQFOIL Masculino 1 Nicolo Renna (ITA) 2 Pawel Tarnowski (POL) 3 Luuc van Opzeeland (NED) 4 ...hasta 118 clasificados