Saurín cree en la remontada del Olímpico voleibol El técnico del Gran Canaria Urbaser analiza el tercer partido de la serie por la Liga, en el que su equipo no tiene margen de error

El entrenador del Gran Canaria Urbaser, Pascual Saurín, está convencido de que pueden dar la vuelta este sábado (18.00 horas) en Tenerife a la final de la Liga Iberdrola de voleibol tras haber encajado dos derrotas seguidas contra el Sanaya Libby's La Laguna en los dos primeros partidos, disputados en su cancha.

«El aspecto mental es fundamental. El creer y querer que podemos remontar son clave. Si vamos con esa idea y esa mentalidad, todavía queda final. Todo se pone en contra porque no pudimos ganar ninguno de los dos primeros partidos, pero esto empieza para nosotras ahora y a ver cómo somos capaces de afrontarlo«, señala en un comunicado.

Saurín resalta que su primer objetivo en esta semana de trabajo con sus jugadoras ha sido «recuperarlas mentalmente después de lo que sucedió en los dos primeros partidos de esta final», en los que reconoce que el Sanaya Libby's La Laguna «se mostró superior» y «jugó muy bien y a gran nivel».

«No es tanto lo que nosotras hicimos, sino más bien lo que hizo Sanaya Libby's La Laguna. Ellas jugaron un grandísimo voleibol y, claro, muchas veces, achacamos una derrota a que no hemos dado el nivel. Yo creo que eso no es así, no creo que hayamos jugado mal. Lo que creo es que hubo un equipo que demostró estar por delante«, ha argumentado.

«Las jugadoras están con ganas»

De cara a este fin de semana, el Gran Canaria Urbaser acude a La Laguna diespuesto a «intentarlo hasta el final y seguir con esa misma idea».

« Las jugadoras están bien, con ganas. Durante la semana las chicas han demostrado que tienen muchas ganas de competir y de pelear hasta el final«, ha insistido.