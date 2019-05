Santana aspira a asaltar el liderato en Portimao

El piloto grancanario Abián Santana se enfrenta este fin de semana a una doble cita de la Copa Kawasaki Z Cup Ibérica en el circuito internacional del Algarve, en Portimao, con la intención de asaltar el liderato de la competición. Segundo clasificado tras las primeras dos carreras en el circuito de Jerez-Ángel Nieto el pasado mes de abril, el vigente campeón de Europa de la Kawasaki Z Cup viaja al Algarve conoce el asfalto luso, por lo que espera conseguir ganar las dos carreras si no tiene inconvenientes mecánicos.

«Corrí allí en 2015 cuando conseguí ser subcampeón de Europa con la R6, con la Yamaha, y es un circuito que conozco. Sin embargo esta vez no he podido adelantar el viaje para hacer los test previos por la falta de apoyo de patrocinadores y como siempre tendré menos rodaje que mis rivales. A esto hay que añadirle que mi equipo (BOX77 Competición) también compite este fin de semana en el Campeonato de España y vamos a llegar con la puesta a punto de la moto muy justos. De hecho no llegará a Portimao antes del viernes y vamos con lo puesto, algo a lo que estamos acostumbrados», asevera el piloto de Ingenio.

A pesar de las dificultades y desventaja con respecto a los otros pilotos de la parrilla, Santana se muestra optimista. «Soy segundo en el campeonato empatado a puntos con el tercero y las sensaciones son positivas después de las primeras carreras. Confío en poder ganar algunas de las dos pruebas de este fin de semana y recortar puntos con el primer clasificado a pesar de los condicionates», asevera ambicioso el grancanario.