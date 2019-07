Samuel Sosa busca aire fresco para el SPAR Gran Canaria

En palabras del ex entrenador del Agüimes, CBA, Conejeros y Magec Tías, e l proceso de confección de la primera plantilla amarilla va «muy bien, ya tenemos casi el conjunto al completo. Uno de mis retos es tenerla cerrada lo antes posible para luego centrarme en el trabajo que debemos realizar a diario sobre la pista de juego. El objetivo es conseguir un equipo fuerte, tanto exterior como interiormente, y de esta forma poder competir en todos los partidos. Me gustaría poder realizar un juego dinámico en ataque y agresivo en defensa. Tenemos que ser un cuadro muy fuerte en casa y de esta forma hacer disfrutar a los aficionados que vengan a vernos para fidelizarlos».

Se busca directora

El entrenador del Sureste ante la gran oportunidad que le ha dado la entidad que preside Domingo Díaz espera «aportar aire fresco y muchas ganas. Las cosas se consiguen con sacrificio y por ello tenemos que estar unidos en el camino para alcanzar el objetivo. El club me ha dado un gran proyecto y ha confiado en que yo puedo sacarlo adelante. Lo más importante es tener a las jugadoras lo mejor posiblemente físicamente y para eso tenemos que repartir los minutos. Por este motivo, es vital tener una plantilla amplia y saber que puedes rotar sin que se note».

A la hora de diseñar un conjunto lo más equilibrado posible en todos sus puestos, la premisa ha sido buscar «jugadoras jóvenes con ambición y experiencia a la hora de competir. Tienen que tener ganas de mejorar cada día para que de esta forma se pueda seguir creciendo. Ahora mismo nos falta una base, que es lo mas difícil a la hora de buscar en el mercado. Por ello estamos analizando las opciones que puedan darse para no equivocarnos porque es un puesto clave a la hora poder desplegar nuestro juego».

Tras su paso por el Magec Tías, tiene claro que el envite ante las lanzaroteñas en el debut liguero será «muy especial. Hice buenos amigos en Lanzarote y con ellos empecé mi andadura en el baloncesto femenino. Leocadio Pérez y Aday Villalba me dieron la oportunidad de formar parte de su proyecto, así y así seguir creciendo y aprendiendo. Fue una experiencia corta, pero resultó intensa».

En la actualidad, casi todos los equipos están en proceso de confeccionar sus respectivas plantillas y por ello «no hay información suficiente aún. Además, hasta último momento pueden surgir nuevas incorporaciones, pero alguna idea sí que vamos teniendo. Ahora mismo me centro en mi equipo y ya habrá tiempo de estudiar a los adversarios».

En esta edición, la Federación Española de Baloncesto ha modificado los grupos y los equipos canarios han quedado encuadrados en el B . En versión de Samuel, «al final, si quieres ascender o ganar campeonatos tienes que vencer a todos los adversarios y da igual que oponente esté delante. En el Grupo A hay buenos equipos y con muchas aspiraciones para ascender, pero el Grupo B no se queda atrás. En tema de movilidad para nosotros es casi lo mismo. El Magec Tías lo tiene mas complicado porque cuentan con menos conexiones directas con Barcelona».

Una aventura con muchos acompañantes

Trabajo conjunto. El papel de Domingo Díaz y de Begoña Santana es clave en la confección de este nuevo proyecto y en este aspecto argumentó que: «Necesitamos un gran equipo de trabajo. Domingo, por su experiencia en los banquillos, siempre está aconsejándome. Begoña, por su vitalidad y sus ganas de competir, consigue que cada día me exija más. Además, ella controla muchos aspectos del juego. Por otro lado, cuento con la ayuda de Ricardo Piti González Roca, que no es sólo un compañero sino un amigo que lleva años en este deporte y me aportará mucho en el día a día. Entre todos tenemos que luchar y unirnos para conseguir los objetivos».