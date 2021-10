Las rotaciones, en casa y ante el colista: Pinchi sería el único cambio Mel es consciente de la oportunidad de vencer por primera vez fuera de casa y mantendrá el once que tumbó al Tenerife, con la posible novedad del gallego, que revitalizó al equipo cuando entró

Se avecinan fechas cargadas de partidos y, sin ir más lejos, la UD afrontara tres encuentros en menos de una semana. El primero, ante el Tenerife, se saldó con victoria amarilla sobre la bocina. El siguiente, mañana ante el Lugo en tierras peninsulares. El tercero, el domingo frente al colista Alcorcón. Y Pepe Mel, con carrete y experiencia ya en este mundillo, sabe que debe dosificar esfuerzos para no cargar en exceso a sus jugadores si no quiere que las lesiones den algún que otro susto. Pero las rotaciones esperarán al choque en el Gran Canaria. Luego de la vitamina en vena que deja el derbi en la plantilla, tan solo podría colarse en el once Óscar Pinchi. El sacrificado sería Moleiro, que ha sido el primer cambio en las dos últimas jornadas ligueras. El gallego dinamitó a la UD cuando la cosa se puso fea y el preparador amarillo siempre ha primado la meritocracia.

Será la primera jornada intersemanal, pero pronto habrá otra. Después de jugar mañana ante el Lugo y el domingo en casa frente al Alcorcón, pasarán cinco días hasta la nueva salida, que será en San Sebastián (viernes 29 octubre, a las 20.00 horas) ante la Real Sociedad B. Sin casi descanso, Las Palmas volverá a competir entre semana, esta vez en Gran Canaria frente al Fuenlabrada (miércoles 3 de noviembre, a las 20.15 horas). El finde, sin fecha aún, la UD competirá en Oviedo. Así pues, habrá turno para que el fondo de armario demuestre estar capacitado y pedir más oportunidades sobre el campo. En el futuro inmediato, en Lugo, no se esperan muchos movimientos, pero Pinchi podría ganar su sitio en la alineación titular. Mel aprovechará la euforia y la moral del tiunfo en el derbi para tratar de conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada.

Los elegidos en Almería y en casa contra el Tenerife justificaron la confianza del entrenador madrileño, que ya tiene un once tipo y que no es muy de mover lo que va bien. Pero Mel siempre ha sido consecuente con actos y juez de los méritos. Es por ello que Pinchi se postula como posible novedad en el equipo que intente asaltar la muralla de Lugo. Sus minutos en los Juegos del Mediterráneo, donde acabó de carrilero izquierdo, y en el derbi, que incluso acarició del gol, le ponen en órbita. El damnificado sería el joven Alberto Moleiro, titular indiscutible desde la jornada 6, ante el Burgos. Contra Ponferradina, Cartagena, Almería y Tenerife también salió de inicio. En todos los enfrentamientos acabó siendo sustituido por el desgaste físico.

De resto, todo seguiría igual salvo que haya algún infortunio de última hora en forma de lesión, coronavirus o molestias. Raúl se mantendría en la portería después de cuajar una actuación soberbia en la que también salvó los muebles amarillos en dos ocasiones. Lemos y Cardona continuarían en los carriles. Curbelo es inamovible en la retaguardia ahora mismo y tal vez la otra gran duda radica en el acompañante del satauteño: Navas o Ferigra. El andaluz ganó la tostada al ecuatoriano en el derbi ante el Tenerife, pero viene de una lesión y Mel podría optar por darle descanso. Por delante, Mfulu y Loiodice están muy frescos físicamente, por lo que repetirán en la sala de máquinas. En un lado Pejiño, en el otro pelean Alberto Moleiro y Óscar Pinchi. Arriba, el terror actualmente de Segunda División: Jonathan Viera y Jesé Rodríguez.