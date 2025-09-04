Roma Volley, Roten Raben y FC Porto dan brillo al II Torneo Internacional Isla de Gran Canaria impulsado por el Heidelberg Volkswagen

El Torneo se disputa el fin de semana del 12 al 14 de septiembre en el Pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg

El próximo fin de semana del 12 al 14 de septiembre el pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg acogerá el espectáculo del vóley femenino con la segunda edición del Torneo Internacional Isla de Gran Canaria organizado por el conjunto local del Heidelberg Volkswagen.

Junto al actual campeón de la Liga Iberdrola, participarán en el torneo grancanario el conjunto italiano del Roma Volley, viejo conocido de las colegiales tras enfrentarse el pasado año en la previa de la CEV Challenge; el equipo alemán del Rote Raben Vilsbiburg; y las portuguesas del FC Porto.

El formato de este torneo internacional será de liguilla de todos contra todos, disputándose dos partidos en cada una de las 3 jornadas de competición en el pabellón de Barranco Seco.

Sin duda, este torneo será una gran oportunidad para Santi Guerra de seguir engranando todas las piezas de una plantilla que aspira a luchar por revalidar el título liguero y competir al máximo nivel en la Supercopa de España, la Copa de la Reina y a hacer un buen papel en su primera participación en la CEV Zeren Group Champions League.

El técnico grancanario podrá contar para el torneo con casi su plantilla al completo, si bien las jugadoras internacionales con España, apenas habrán podido entrenar en un par de sesiones junto al resto de compañeras.

El II Torneo Internacional Isla de Gran Canaria comenzará el viernes día 12, a las 18:00 h. con el debut de las locales ante las alemanas del Rote Raben; esa misma tarde, a las 20:15 h. tendrá lugar el segundo partido de la primera jornada entre el Roma Volley y el Porto.

La segunda jornada se abrirá a las 17:00 h. con el duelo entre las italianas, actuales campeonas de la CEV Challenge Cup, y el dos veces ganador de la Bundesliga alemana, Rote Raben; en su segundo choque del torneo, el Heidelberg Volkswagen se verá las caras con las portuguesas del Porto, que el pasado año jugaron la CEV Champions League, a partir de las 19:15 h.

El domingo 14 se pondrá el broche final con los duelos Rote Raben-Porto, a partir de las 16:00 h. en el Miguel Solaesa; y la reedición de la final del Torneo Wevza 2024 en Roma entre las grancanarias del Heidelberg y las italianas del Roma Volley.

La entrega de premios tendrá lugar en la tarde del domingo en la terraza del Hote Lumm Livvo de la capital grancanaria.

El Torneo Internacional Isla de Gran Canaria está organizado por el Heidelberg Volkswagen y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias; el Cabildo de Gran Canaria a través del Patronato de Turismo de la isla y la Consejería de Deportes; y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes. Además, contará con el apoyo de Volkswagen Canarias, patrocinador principal, así como del resto de patrocinadores del conjunto colegial.