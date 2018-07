Rodríguez: «Jugar un Mundial en Canarias es un regalo»

— ¿Qué tal ha transcurrido la primera concentración del combinado nacional en Palma de Mallorca?

— Lo cierto es que todo ha ido muy bien, estoy muy contenta y ya teníamos ganas de disputar los primeros partidos de preparación. Este grupo humano lleva muchos años junto y a las que se incorporan las recibimos con los brazos abiertos, así que estamos en un ambiente muy distendido, muy cómodo y de muchas risas, pero también con mucho trabajo, mucha constancia, mucho esfuerzo y pensando en el ahora, pero, al mismo tiempo, en lo que vendrá después.

— La Copa del Mundo se celebrará en Tenerife del 22 al 30 del próximo mes de septiembre, en una competición que reunirá a los 16 mejores equipos. El reto de afrontarlo en casa es muy bonito...

— Sí, la verdad es que el hecho de poder jugar un Mundial en casa es un regalo y que encima sea en Canarias, no puedo pedir más.

— ¿Qué les comenta el seleccionador Lucas Mondelo sobre este aspecto? ¿Añade presión disponer de la condición de anfitrión?

— Que se dispute en casa es más una ilusión que una presión porque hemos ganado muchas medallas, pero siempre fuera de casa, y ya nos merecemos jugar delante de nuestra afición.

— España se enfrentará a Japón, Puerto Rico y Bélgica en la primera fase. ¿Cómo valora sus rivales en el grupo C?

— Es complicado. Obviamente, la idea es pasar de grupo, que es nuestro primer objetivo, y esperamos conseguirlo, pero el problema vendrá después porque nos tocarán cruces muy difíciles. Tendremos a Canadá o Francia en cuartos de final y será bastante arriesgado. De todos modos, tenemos que ir partido a partido, primero los compromisos del grupo y ya miraremos más adelante cómo lo hemos hecho nosotros y el resto.

— ¿Y cómo se encuentra tras ofrecer un gran rendimiento en su primera temporada en el Wisla Cracovia polaco?

— Estoy con mucha ilusión y frescura, y con ganas de celebrar el baloncesto delante de toda la afición canaria y de toda España. Me he encontrado muy suelta, con mucha personalidad, el entrenador ha confiado en mí y he podido realizar mi juego de forma muy extendida, eso me ha dado la tranquilidad para jugar al baloncesto de la manera que me gusta, con su filosofía, y poco a poco pude disponer de más responsabilidad y minutos, que es lo que buscaba y decidí renovar.

— Hace unos días se conoció que Sancho Lyttle no estará en el Mundial por una lesión de ligamentos cruzados de rodilla. ¿Cómo ha sentado en el grupo la baja de una jugadora capital?

— Tenemos mucha pena por ella y le deseamos lo mejor para afrontar la recuperación porque siempre es una parte importante de la selección. Pero estamos con la cabeza alta, sabiendo quiénes somos y que lucharemos como siempre hemos hecho, y ahora con más fuerza todavía. Siempre daremos todo en la pista.

— Sin embargo, se abre la puerta para la también canterana del Spar Gran Canaria Astou Ndour...

— Creo que sí, ojalá. Todo depende del seleccionador, de la WNBA y de Astou, pero no sé, en esos temas no nos metemos. Nosotras estamos aquí para entrenar y jugar, y sea la decisión que sea la aceptaremos y lucharemos hasta el final.

— Precisamente, Ndour y su también excompañera Leticia Romero coincidieron en una cancha de la WNBA el pasado miércoles...

— Es una alegría cuando te encuentras con una compatriota, sea en la misma liga, en una extranjera, en la Euroliga o en la WNBA. Siempre es una satisfacción. Estoy muy contenta por ellas y que sigan jugando.