El Rocasa realiza la tradicional ofrenda ante el Santo Cristo de Telde

El cuerpo técnico y las jugadoras del primer equipo del Rocasa Gran Canaria acudieron fieles a la cita, como todos los años, con el Santo Cristo de Telde para llevar a cabo la tradicional ofrenda de alimentos en los días previos a su estreno en la Liga Guerreras. La Basílica de San Juan acogió la donación de alimentos con la imagen del Santo presidiendo el entrañable y emotivo acto que tiene el propósito de ayudar, de la mano de Cáritas Diocesanas de Canarias, a las familias más necesitadas del municipio de Telde.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, presidió el encuentro con la imagen religiosa y agradeció al club «su invitación a una cita clásica antes de comenzar a disfrutar de una temporada que, ojalá, aporte salud, fortuna y satisfacción a todos los componentes de la familia del Rocasa Gran Canaria», expresó.

Objetivo, asaltar el fortín del KH-7 Granollers en la primera jornada de Liga. El segundo entrenador del equipo teldense, Dejan Ojeda, habló de «ilusión, orgullo y responsabilidad», para referirse al inminente arranque liguero en tierras catalanas.