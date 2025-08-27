Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La plantilla del Rocasa, con el Santo Cristo de Telde. C7

Balonmano

El Rocasa realiza la tradicional ofrenda ante el Santo Cristo de Telde

El primer objetivo del equipo, asaltar el fortín del KH-7 Granollers en la primera jornada de Liga

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:40

El cuerpo técnico y las jugadoras del primer equipo del Rocasa Gran Canaria acudieron fieles a la cita, como todos los años, con el Santo Cristo de Telde para llevar a cabo la tradicional ofrenda de alimentos en los días previos a su estreno en la Liga Guerreras. La Basílica de San Juan acogió la donación de alimentos con la imagen del Santo presidiendo el entrañable y emotivo acto que tiene el propósito de ayudar, de la mano de Cáritas Diocesanas de Canarias, a las familias más necesitadas del municipio de Telde.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, presidió el encuentro con la imagen religiosa y agradeció al club «su invitación a una cita clásica antes de comenzar a disfrutar de una temporada que, ojalá, aporte salud, fortuna y satisfacción a todos los componentes de la familia del Rocasa Gran Canaria», expresó.

Objetivo, asaltar el fortín del KH-7 Granollers en la primera jornada de Liga. El segundo entrenador del equipo teldense, Dejan Ojeda, habló de «ilusión, orgullo y responsabilidad», para referirse al inminente arranque liguero en tierras catalanas.

