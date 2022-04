El Rocasa Gran Canaria no tiene tiempo para celebraciones: el Elche mide la euforia

El cuadro amarillo no tiene tiempo para celebraciones después de su brillante clasificación para la final de la EHF European Cup y este miércoles, a partir de las 19.30 horas, recibe en el Antonio Moreno a todo un BM Elche que aspira a escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Cambio de chip necesario. El Rocasa Gran Canaria volverá a su dinámica en competición doméstica recibiendo en el Pabellón Antonio Moreno a un Visitaelche.com BM Elche dispuesto a todo. Las amarillas vienen de una racha irregular en Liga Guerreras Iberdrola, pero la clasificación para la final de la EHF European Cup les ha dado a las de Robert Cuesta un empujón de ánimo que puede ser clave. Ahora toca pensar sólo en la liga y en volver a conseguir una victoria.

Durante la primera vuelta, Elche y Rocasa se vieron las caras con triunfo para las canarias (22-29). No obstante, este no ha sido el único duelo entre ambos equipos esta temporada, ya que también se enfrentaron en los cuartos de final de la EHF European Cup. En la ida celebrada en Elche el partido acabó en empate (22-22), pero las teldenses ganaron la vuelta y se llevaron el billete para las semis (23-17).

Con la adrenalina por las nubes tras remontar su eliminatoria europea, el Rocasa Gran Canaria llega a esta cita con una intención: volver a ganar en competición doméstica. El empate ante Aula Valladolid (26-26) y la derrota fuera de casa ante Porriño (26-24) han hecho que las teldenses hayan bajado sus prestaciones en la tabla clasificatoria. Por esa razón, y con el apoyo de su gente, intentarán cambiar la dinámica para no perder de vista los tres primeros puestos. Toca dar un paso al frente.

Durante el duelo ante HC Galychanka Lviv, el Rocasa ya dejó claro de qué pasta está hecho, y ahora es momento de volver a demostrarlo. Elche es un rival duro, complicado y que mantiene un idilio con la isla de Gran Canaria tras ganar la Copa de la Reina de 2021 en suelo insular. Las de Robert Cuesta ya han cambiado el chip y son conscientes de lo que necesitarán para ganar. Será un partidazo seguro.

Alba Spugnini (101), Kata Pavlovic (101) y Sayna Mbengue (72) son las máximas goleadoras de las canarias que es el cuarto clasificado con 27 puntos en su haber. Cabe destacar que el mes de marzo ha sido bueno para un Elche que se ha mostrado competitivo y ha encontrado el camino para crecer en la tabla. En sus últimos 4 partidos han sido capaces de ganar tres, cayendo sólo ante Bera Bera y por la mínima (20-21). De ese modo, llegan a la isla con buenas sensaciones y están dispuestas a buscar esa victoria que se les ha resistido ante el Rocasa durante toda esta temporada 2021-22.

Las chicas de Joaquín Rocamora son un grupo sólido, compacto y que no dudará en intentar hacer daño a las amarillas desde su defensa. Ahora que han cogido un buen vuelo, no quieren dejar de pisar el acelerador y pelearán por acabar el curso lo más arriba posible. Las ilicitanas son muy competitivas y lo darán todo para salir del Antonio Moreno con dos puntos más que les vendrían fenomenales.

«Es verdad que tenemos la misma información de Elche que Elche de nosotras después de habernos enfrentado tantas veces este año. Siempre hay cosas antiguas que has hecho que te van a funcionar, otras que no, cosas nuevas que te van a funcionar y cosas nuevas que no te van a funcionar. Lo importante es encontrar lo que funciona en ese partido. Lo que no haya salido bien contra Elche en otros partidos no tiene por qué salirnos bien ahora y lo que haya ido mal no tiene por qué ir mal. Lo importante es encontrar lo mejor que nos vaya en este partido», aseguró el técnico del Rocasa Gran Canaria Robert Cuesta.