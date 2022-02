A reforzar el liderato en la EuroCup y sellar los Playoffs antes del parón

Obligado a reaccionar después de la primera sacudida en Europa. El Club Baloncesto Gran Canaria, líder del grupo B de la EuroCup de forma autoritaria y merecida, se enfrenta este jueves (19.00 horas, DAZN) al Mincidelice JL Bourg en Bresse francés en el exigente Ekinox, con la intención de obtener la décima victoria para reforzar su camino triunfal en el torneo continental y, al mismo tiempo, resarcirse del varapalo sufrido frente al Umana Reyer Venecia el pasado martes (77-59), siendo la tercera derrota claretiana en la presente edición de la EuroCup y la primera a domicilio, donde se ha mostrado tremendamente sólido -cinco victorias en seis salidas-.

El combinado entrenado por Porfi Fisac, que no contó en Venecia con el pívot serbio Oliver Stevic por molestias físicas ni con el exterior norteamericano con pasporte polaco AJ Slaughter -no formó parte de la expedición-, presenta un balance de nueve triunfos y tres tropiezos, unos números que pretende mejorar antes del parón por la disputa del Mundial 2023 la próxima semana. Y es que los amarillos no volverán a competir en Europa hasta el 9 de marzo, cuando el Bursaspor turco visitará el Gran Canaria Arena.

El Club Baloncesto Gran Canaria, que no dejó una buena imagen en su último compromiso contra el Umana Reyer Venecia, tiene la posibilidad de certificar hoy su presencia en los Playoffs por el entorchado de la EuroCup. Tras disputar el duelo aplazado en Francia, restarán cinco jornadas para defender la primera plaza. Hay que tener en cuenta que, desde los octavos de final hasta la gran final, tendrá lugar a un partido único y en la cancha del equipo mejor clasificado y con mejor coeficiente al término de la fase regular.

Por otro lado, el JL Bourg en Bresse llega a esta cita tras imponerse al Limoges el pasado martes y conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Francia.

En el encuentro de la primera vuelta en la Isla, el Club Baloncesto Gran Canaria arrolló por 78-49, con 19 puntos de Ennis y 11 puntos y cinco rebotes de Ilimane Diop.