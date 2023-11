Recta final de la Gran Canaria Pro-Am de Paddle Surf en la capital grancanaria

Se retoma la competición del mundial de Paddle Surf en un nuevo escenario. Se esperaba que El Lloret ofreciera una ola más potente, pero se han hecho de rogar y hasta las tres de la tarde del domingo no empezó la competición, permitiendo desarrollar los cuartos de final en la modalidad Pro Surf categoría masculina.

El actual campeón del mundo Benoit Carpenter supo apaciguar las pretensiones del japonés Taka Inoue y saltó al agua con una acertada táctica, adornada por una batería de giros que se fueron complicando a medida que transcurrían los 40 minutos reglamentarios que concedió en esta jornada el jurado. Pero Inoue no estuvo tan acertado como en días anteriores y se situó por detrás del francés, a tan solo 0,67 décimas. Un ajustado pase para los dos primeros clasificados el primer heat. En el segundo programado, el brasileño Leco Salazar tuvo una victoria más consistente frente a los españoles Moritz Mauch y Juan de los Reyes, consolidándola desde los primeros compases de su puesta en escena, pero que permitirá tener representación española. Y otro brasileño que estará en cuartos de final será Leonardo Gimenes acompañado por el peruano Sebastián Gomez. Destacar en el este tercer heat, la actuación de Pedro Veiga, quien con tan solo 12 años se ha codeado con los mejores del circuito y de la categoría reina SUP SURF, mejorando su primera actuación del pasado año, donde no pasó del 2 round. Se le augura mucho futuro a este prometedor preadolescente.

Completa el cuadro de semifinales los números dos y tres del ranking 2022, los brasileños Luis Diniz y Wellington Reis.

Recordar que la organización tiene prevista celebrar este lunes la final en una sola salida y determinar el podio sin final de consolación. Para la categoría femenina el primer heat estará configurado por las japonesas y hermanas Kaede y Sakura Inoue y las francesas Marine Kerdreux y Camille Dubrana. Mientras que las españolas y locales Iballa Moreno y Alba Alonso defenderán los colores nacionales frente a la actual campeona del mundo, la argentina Luchy Cosoleto y la brasileña Aline Adisaka.

La Gran Canaria Pro-Am 2023 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; Water Speed; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria; School Surf-Windsurf-SUP; Universidad del Atlántico Medio y Volkswagen Comerciales.

Igualmente dado el nivel de la prueba, el Diario AS y las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partner de la prueba. Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web www.sup-grancanaria.com, y de las redes sociales @appworldtour; @Gran Canaria Pro-Am SUP Challenge y @gc_paddle surf.