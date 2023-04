Ramis anuncia que no continuará en el Tenerife y que siente «decepción»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha anunciado este sábado que no continuará la próxima temporada en el equipo y, aunque no ha querido pormenorizar las razones, ha dicho que la principal es «deportiva», y que con su marcha, además de «tristeza», siente «decepción».

El preparador catalán ha asegurado en rueda de prensa que le ha costado tomar la determinación de no renovar, pero considera que tanto él como su cuerpo técnico no tienen «más recorrido» en el Tenerife a partir del próximo 30 de junio, por lo que cree que su etapa «ha terminado».

Ramis comunicó su decisión al club esta semana, como le habían pedido desde la propia entidad -durante el mes de abril-, así como a los jugadores, y hoy la ha hecho pública.

«Consideramos que no tenemos más recorrido aquí, deportivamente hablando, aunque emocionalmente no nos desvincularemos nunca. Tenemos que dar un paso a un lado para que el club busque nuevas ilusiones, nuevos mensajes, nuevos proyectos, y por eso tomo esta decisión, con otras muchas más reflexiones«, ha expuesto.

El técnico tarraconense está convencido de que su continuidad no va a influir en el rendimiento del equipo en las seis jornadas restantes de LaLiga SmartBank. Incluso ha dicho que en el hipotético caso de que lograse la clasificación para jugar la promoción de ascenso, no cambiaría de opinión: «Yo no tomo las decisiones y me doy media vuelta», ha zanjado.

Ramis ha dicho que la semana de trabajo a nivel deportivo ha sido «buena», pero en lo personal «no ha sido fácil, desde luego. Había que encontrar el momento justo, porque el club tiene que organizarse y planificar el futuro», ha añadido.

Ha insistido en que la razón «de más peso» en su decisión es «deportiva», cuando se le ha preguntado si también ha influido la llegada al club de José Miguel Garrido como nuevo máximo accionista, o la de Juan Guerrero como consejero deportivo, que provocó también la marcha del anterior director deportivo, Juan Carlos Cordero, al Real Zaragoza.

«Hay muchas cosas que no me terminan de convencer y forman parte de mi decisión, pero no me corresponde a mí valorar eso, a la gente hay que dejarla trabajar. Esta decisión pesa mucho, pero había que tomarla», ha añadido.

Ramis ha asegurado que no tiene «absolutamente nada» hablado con ningún oro equipo para la próxima temporada y, a partir de ahora, su «reto» es «disfrutar» las últimas seis semanas como entrenador del Tenerife, que el próximo lunes jugará en Huesca en la trigésima séptima jornada liguera, un partido que ha quedado totalmente eclipsado con la decisión de su no continuidad