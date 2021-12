El 46º Rally Islas Canarias ya se prepara para la edición de 2022

Cuando aún resuenan los ecos de la ceremonia de premios de la 45ª edición, el Comité Organizador del Rally Islas Canarias está ya volcado en la siguiente. Anunciado ya el calendario del FIA European Rally Championship, se confirma que será la tercera de la temporada y que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de mayo volviendo así a su ubicación natural en el calendario siempre que la pandemia lo permita.

Los mayores esfuerzos se van a centrar en la seguridad. Y es que a causa de uno de los accidentes que se produjeron en la pasada edición y en el que resultó herido un aficionado que seguía la prueba en un lugar indebido, el rally ha recibido una tarjeta amarilla, un apercibimiento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en materia de seguridad.

No es, ni mucho menos, una situación inédita, pero va a requerir poner todos los sentidos de la organización en este capítulo para que no vuelva a repetirse. Antes de la celebración de todos los tramos, son varios los vehículos de la caravana de seguridad que chequerán que se cumplan las medidas establecidas. Por esta razón, siguiendo la recomendación de la propia FIA, la organización hizo suya la medida de solicitar a los aficionados que no se muevan de su sitio desde media hora antes del inicio de los tramos. Pero una vez se da luz verde a la salida del primer participante, cualquier organizador depende del compromiso de esos aficionados. Es por esta razón que desde el Comité Organizador se pide encarecidamente que, antes de acudir a ver un tramo en directo, los aficionados se informen de los lugares en los que está permitido ubicarse y, una vez allí, hacer caso a las indicaciones de los comisarios, ya que un segundo apercibimiento en materia de seguridad podría provocar la salida del calendario del ERC.

Germán Morales, presidente de este Comité Organizador es claro al respecto: «Nos jugamos nuestro futuro en un campeonato FIA de primer orden como el ERC. La tarjeta amarilla no es fruto de un plan o un montaje de seguridad deficiente. En absoluto. Uno de nuestros mayores activos, la gran masa de aficionados que mueve nuestro automovilismo, representa un gran desafío organizativo al que no han de hacer frente otras pruebas. Lo asumimos y por ello reforzamos muchísimo este capítulo a partir de 2013, el año en que la presencia de Robert Kubica rompió todas las previsiones. Ahora nos vemos en una situación similar. Dependemos del compromiso y la responsabilidad de los aficionados. Por nuestra parte, ya tenemos una reunión programada en enero con la Real Federación Española de Automovilismo para empezar a trabajar en esto».

Sobre la salida del Rally Islas Canarias del calendario del Supercampeonato de España de Rallies, Morales afirma que la asume, pero en absoluto la comparte.