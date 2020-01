«Quiero mi primer título profesional y será en Rusia»

— Cuenta atrás para una pelea que tiene subrayada en rojo en su hoja de rota profesional. Aspira al título Intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), nada más y nada menos...

— Afronto muy bien esta pelea. Poder pelear por el título Intercontinental de la WBA es de locos por ser mi cuarta presencia profesional. Nadie esperaba que llevara una progresión tan buena. Pero, por suerte, mi trabajo y mi sacrificio me han permitido estar con una oportunidad increíble. Voy a darlo todo, no puedo ni quiero fallar.

— A diez asaltos y ante un adversario, el colombiano José Antonio Jiménez, de dilatada experiencia. 36 años y más de treinta peleas desde que arrancó su carrera en 2007 y con un alto porcentaje de triunfos...

— Espero una gran batalla en todos los sentidos. Del rival sé poco. Le tengo respeto y su trayectoria es importante. Pero, como he hecho siempre, prefiero centrarme en mi boxeo, en poder hacer el trabajo en el ring que me marca Carlos Formento, que es quien dirige todo el equipo que está detrás de mí. Si salgo con intensidad y concentración, las opciones serán muy altas.

— ¿No cree que le llega muy pronto una reválida de esta exigencia considerando que únicamente ha tenido tres peleas como profesional?

— Gané las tres, por ko ante Torres, en Tenerife, y Flores, en La Gallera, y en mi debut en Rusia a los puntos contra Magsalin. Fueron buenas pruebas para mí y creo que todo llega en su momento justo. Al menos yo lo veo así.

— ¿Asume la presión?

— Estoy acostumbrado a la presión. Llegué el lunes a Kaliningrado porque deseo adaptarme lo antes posible al horario, la temperatura, cuidar los pequeños detalles que faltan. Quiero mi primer título profesional y va a ser en Rusia. Lo tengo muy claro.

— ¿Qué supondría alzar el cinturón del título Intercontinental?

— Ya de pensarlo me invade un cosquilleo enorme por dentro. Prefiero ser cauto. Queda una pelea por delante, hay que trabajarla y darlo todo. Si todo va bien y me llega el momento que tanto quiero, seguro que será un aliciente enorme para lo que queda por venir. Ganar títulos es un respaldo fundamental en la carrera de todo boxeador. Y más cuando eres canario y debes superar tantas dificultades para poder tener peleas fuera.

— Ya dijo que 2020 era un año fundamental en su carrera y aquí tiene la primera reválida...

— Me gustan los retos. He hablado de ello con mi entrenador, Carlos Formento, y estamos de acuerdo en que lo que necesito, con la buena preparación que estoy llevando, es competición y exigencia. Como se dará el sábado ante Jiménez y más sabiendo que hay un título oficial en juego. No puedo pedir más, desde luego.

— ¿Qué le queda en estos días previos a la pelea?

— Tengo que dar en la báscula 50 kilos y 800 gramos. Debo bajar algo todavía, aunque eso no me preocupa. Realmente tengo muchas ganas de que llegue ya la hora de saltar al ring. En estos días seguiré el plan que me marquen, trataré de mantener la forma que tengo. Me veo muy bien física y mentalmente. Eso me da mucha confianza.

— ¿Optimista entonces?

— Siempre lo soy y no creo que me haya ido nada mal. Siempre pienso que voy a ganar, desde la humildad que me impongo. Pero tengo ambición, quiero hacer grandes cosas y no estoy en Rusia para perder el tiempo. He venido para ganar. Lo tengo muy claro.

— En su debut en Rusia, a finales de diciembre, ya resaltó que tuvo un gran apoyo por parte del público. ¿Espera que esté con usted la gente que acuda al Yantarny Sports Palace?

— La verdad es que me tratan de maravilla en Rusia. En aquella pelea todos me apoyaron y me sentí como si estuviera en casa. Venir de tan lejos y notar a la gente tan cerca de ti, brindando tanto apoyo, es algo muy emocionante. Por mi parte, trataré de brindarles mi mejor versión, de ofrecer mi mejor rendimiento para poder agradecer todo lo que me demuestran. También me siento en deuda con la promotora Patriot Boxing, que me ha abierto de par en par las puertas de este país. No les puedo fallar de ninguna manera y sé el camino: ganar este título.