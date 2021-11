La primera derrota en casa no deja dramas en la UD: hay equipo y tiempo para volver Se asume que los fallos fueron la condena ante el Zaragoza y, con autocrítica pero también realce de lo mucho que se hizo bien, toca resetearse y reaccionar

En la UD se ha digerido con madurez y moderado optimismo el traspié del sábado ante el Real Zaragoza. El 2-3 evidenció errores groseros en defensa, pero ocultó, igualmente, varios aspectos de enorme realce y que acreditan la pujanza del equipo. «Si tenemos que perder, que sea así», vino a decir Jonathan Viera en referencia al fútbol vertical y de ataque que se desarrolló, con mayor o menor acierto según las fases del partido. Pepe Mel, en su conferencia de prensa posterior, también habló de que «se hicieron muchas cosas bien». Otro gesto que rema a favor de salvaguardar la confianza y estima por encima de lo que se considera un accidente, aunque sin excluir un necesario ejercicio de autocrítica. Hay seguridad en el vestuario de que el rival se vio muy favorecido por los desajustes atrás, lo que arruinó el buen despliegue atacante, traducido en dos goles y numerosas ocasiones. En condiciones normales, nunca Las Palmas hubiese perdido este encuentro. El tropiezo se interpreta como una circunstancia más del juego y de un calendario sin tregua y que obliga a resetearse. Porque, pese al retroceso clasificatorio que implica el resultado, se aleja el ascenso directo y se comprimen las diferencias con los que vienen detrás, a la espera de si el Tenerife abre o no hoy brecha en su visita al Málaga, no se pierde de vista que la disposición de la UD para luchar por todo, incluyendo las dos primeras plazas, está intacta.

En el cuerpo técnico observan que ya se ha adquirido un automatismo marcado y que el comportamiento grupal en los encuentros también ofrece un alto nivel de fiabilidad por encima de actuaciones puntuales en las que ha sido castigado por sus concesiones, tal y como se dio, sin ir más lejos, anteayer. En este sentido, Mel vislumbra el futuro con la certeza de que la base acumulada de trabajo físico y táctico va a permitir la reacción y, lo más importante, sostenerse entre los mejores. De ahí que pondere los efectos didácticos que extrae de una jornada que debe servir para aprender, tenerla presente para evitar reincidencias. Porque lo que más escoció, además de no sumar, fue que el adversario no fue superior, al contrario de lo que sucedió, por ejemplo, ante el Mirandés, con traspié y escarmiento. No resultó el caso y lo que urge en estos momentos es pasar página y extraer las conclusiones que permitan volver.