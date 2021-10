Porfirio Fisac: «Ahora mismo lo más importante es no perder las credenciales de quiénes somos»

Un trasatlántico dispuesto a no dar tregua al Herbalife Gran Canaria. El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Porfi Fisac, valoró ayer que «el Barça es el equipo que va número uno en Europa. Es un equipo con un trabajo defensivo muy consistente. La incorporación de Pau Gasol les da más abanico. No sé con qué roster nos enfrentaremos porque deben dejar tres jugadores fuera».

«Para nosotros, ahora mismo lo más importante es no perder las credenciales de quiénes somos, de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos trabajar. No hay que perder la filosofía de lo que debemos ser en esa parcela ofensiva, debemos ser disciplinados y respetuosos. Y jugar contra equipos como el Barça requiere tener un grado de acierto superior al de cualquier otro partido», argumentó.

El preparador segoviano ve «difícil» que John Shurna llegue al partido. «Pensamos que la recuperación pueda tardar un poco más. Los problemas que sufre en la espalda, creemos que no es oportuno forzarle y tardará algunos días en incorporarse al grupo. Ya veremos a quién convocamos. Se nos abre el abanico porque podemos subir jugadores españoles o comunitarios. El resto de jugadores molestias, golpes, lo normal, pero están bien».

De cara a suplir al interior norteamericano, Fisac recordó que «el otro día Javi Beirán lo hizo muy bien de cuatro, estamos muy orgullosos. Es muy inteligente, y nos dio un salto de calidad muy importante».

Cuestionado por el momento de los directores de juego Albicy y AJ Slaughter, Fisac dijo que «Slaughter ha estado metiendo 30, jugando 35 minutos. Nos ha maravillado. Hay tres jugadores que nos dieron mucho: Beirán, Shurna y Slaughter. El jugador tiene altibajos, pero Slaughter está en un buen momento».

«Otra cosa es que físicamente esté más justo, pero está aguantando bien. En cuanto a meter o no meter, los partidos te condicionan el que tengas más o menos necesidad. En Badalona, muchos jugadores estuvieron muy acertados. Tanto Albicy como Slaughter son imprescindibles y necesitamos que siempre estén en su mejor versión», añadió.

Sobre la llegada de Pau Gasol al cuadro azulgrana, Fisac señaló que «es el mejor jugador de la historia del baloncesto español. El que más nos ha dado. Pau es el emblema de nuestro baloncesto, y debemos estar orgullosos de poder enfrentarnos a él. Barça está a un nivel muy alto, está al nivel de siempre».

En cuanto a su futuro, Fisac aclaró que «en principio, tengo contrato, con opciones de salida, que las tiene todo el mundo. De estas cosas no me suele gustar hablar, debo centrarme en lo mío. Cualquier cosa que hace Willy Villar me la comunica, y el feeling es muy bueno. Estoy de acuerdo en lo que va haciendo. Yo me centro en lo mío, y si habla o no con agentes es su trabajo».