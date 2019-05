El Rocasa, el culmen de una obra maestra

Un punto para hacer historia. Parece imposible que al Rocasa se les escape su título más anhelado, ya que solo necesita ganar o empatar este viernes ante el Porriño -décimo clasificado- para erigirse campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, único entorchado que les falta en su cada vez más voluminosa vitrina. Si no falla, el equipo de Las Remudas completaría su mejor temporada en toda su historia al lograr, además, su primer doblete. Un hito impensable para este modesto club de barrio que comenzó su andadura exitosa hace cinco años, después de mucho y arduo trabajo antes, y en el que los reconocimientos y las copas han caído bajo un incesante goteo desde entonces.

Todo empezó en la 2015-16 cuando, después de haberse quedado con la miel en los labios en demasiadas ocasiones, viviendo siempre a la sombra del potente Bera Bera, hizo saltar la banca al derrotar en la final de la Copa de la Reina al conjunto vasco, dominador absoluto por aquel entonces del balonmano femenino español, por 19-20 y destapar el tarro de las esencias con el primer título de la historia de las grancanarias. Porque tras varios subcampeonatos aquel trofeo supuso un antes y un después. De repente, y merecidamente, el Rocasa se convirtió en un equipo ganador y no volvería a pasar una sola campaña sin sumar un nuevo entorchado.

Al año siguiente cayó la EHF Challenge Cup después de asaltar el pabellón del turco Kastamonu Genclik (25-29) y certificar su primer título europeo delante de su afición en el Rita Hernández (33-29). El club isleño se sumaba así al selecto grupo de equipos grancanarios con trofeos continentales y se confirmaba como uno de las principales referencias del deporte isleño. En la 2016-17 lograría ganar de nuevo la Copa, y lo haría precisamente ante el Porriño, su rival del próximo viernes, gracias a un ajustado 19-20. Un título que le daría la posibilidad de jugar -y ganar- la Supercopa de España a comienzos del siguiente curso contra el campeón de la competición regular, el Mecalia Atlético Guardés (26-28).

Y, ahora, lo mejor estar por llegar. En una temporada que ya es histórica, el Remudas levantó de nuevo la EHF Challenge hace poco más de una semana. Un segundo entorchado europeo que apenas celebró por estar en plena carrera con el Bera Bera en la Liga. Pero en este mano a mano, por primera vez, el Rocasa tiene las de ganar. Líder de la competición regular con dos puntos más que el equipo de San Sebastián, solo tiene que sumar un dígito más en esta última jornada para levantar su sexto título.

Ya rozan el éxito, pero las jugadoras hacen lo que pueden por no creérselo. Ese es el mensaje que intenta trasladar Carlos Herrera a sus pupilas. No ceder ante los cantos de sirena y manejar la presión con suficiencia. Saben que el viernes puede ser un día histórico, el culmen de la obra maestra, el cierre del círculo. Y no lo van a dejar escapar.