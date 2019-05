«Para ganar los dos títulos hay que tener cabeza»

Tras el triunfo ante el Castellón del miércoles que mantiene al Rocasa en lo alto de la clasificación en la liga doméstica, el equipo de Las Remudas encara este domingo el primer enfrentamiento de la final de la Copa EHF Challenge ante Pogon Szczecin polaco. Antonio Moreno, ante la posibilidad de hacer un doblete histórico, pide prudencia para encarar con garantías las dos próximas semanas donde el calendario se estrecha.

«Dependemos de nosotros mismos para conseguir los dos títulos. Las chicas están bien físicamente, sin ninguna lesión importante, y convencidas de que pueden conseguir los dos títulos que están en juego en estos momentos, pero una cosa es decirlo y otra conseguirlos. En las últimas temporadas estuvimos en situaciones parecidas y al final no conseguimos todo lo que queríamos. La diferencia es que esta vez no dependemos de otros equipos. Pero para conseguir los dos títulos, la liga y la copa europea, necesitamos tener cabeza», asevera el presidente, que también ejerció de entrenador, del Rocasa Gran Canaria. «Otras temporadas hemos perdido la liga no por los duelos directos ante el Bera Bera, sino ante rivales que en principio eran inferiores que nosotros. Por ejemplo, este año empatamos en Granollers y, de haber conseguido el triunfo, ya hubiésemos sido casi campeones. Por eso hay que mantener la prudencia y no fiarse de ningún rival porque esta semana nos jugamos el titulo europeo y la siguiente, con partidos miércoles y sábado, la liga».

A priori parten como favoritas las chicas del Rocasa ante el Pogon Szczecin, una condición que rechaza Moreno. «Dan por favorito al Rocasa porque jugamos la final el año pasado y la ganamos hace dos. Pero no será nada fácil ganar allí. Si en los últimos cuatro años juegas tres finales, lo normal es que te den por favorito, pero eso no garantiza nada», afirma sin euforia.

Artífice de todos los éxitos del Club Balonmano Remudas, Antonio Moreno, pase lo que pase, destaca el mérito de seguir competiendo y jugando finales en la élite del balonmano femenino español. «Llevamos cinco años consecutivos consiguiendo títulos, uno u otro, para el deporte canario. Y eso pocos clubes lo pueden decir. Tiene mucho mérito, pero no nos conformamos. Queremos seguir haciendo historia para Gran Canaria con la ayuda de la afición. Nuestra gente nos ayuda a marcar un par de goles y no nos fallarán».