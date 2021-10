Manuel Campos: «Hay Olímpico para rato; esta no será la última final que juguemos»

La noche del pasado domingo fue muy larga para la alma mater del campeón de la Liga Iberdrola. No solo por la emoción de ganar el título, sino por los numerosos mensajes que le llegaron a su móvil. «Son una pasada, pero los voy a contestar todos», aseguraba emocionado por tanto cariño recibido tras hacer historia con su CV JAV Olímpico.

- Treinta años después, campeón de la Liga Iberdrola. ¿En quién se acordó nada más terminar el reñido último partido?

- Me acordé de aquellas tardes interminables en el colegio 29 de Abril, a finales de los 80, cuando llegaba a las cuatro de la tarde y salía a las once corriendo para coger la última guagua que pasaba por Guanarteme... Alguna vez no llegué a tiempo y tuve que ir en taxi, que valía una pasta. Me acordé de Diana, de Didi. Una persona con la que compartí tiempo como jugadora, tiempo después como colaboradora del club, ella llevaba todo el marketing, con aquellas noches interminables... Y me acordé también de mi madre y de aquella vez que me ofreció 620 euros que tenía guardados en una caja de zapatos, porque veía que su hijo no tenía más dinero para poder pagar a las jugadoras... Me he acordado de tantas cosas, pero sobre todo me he sentido feliz por la gente, porque sé, ya lo sabía pero me quedó más claro, que había mucha deseando que nosotros consiguiéramos el éxito y eso es muy bonito. Esto espero que sea el inicio de algo muy bonito y duradero.

- Alcobenas, a pesar de perder el sábado 1-3, no lo puso nada fácil. El novedoso set de oro tuvo que decidir el título.

- La verdad es que nunca perdí la confianza en el equipo, aunque ahora sea fácil decirlo y sea difícil de creer. Ni cuando perdimos el domingo en el CID, ni cuando ganamos el primer partido en Alcobendas, ni cuando las cosas se nos puso complicadas en el partido decisivo tampoco, porque siempre he dicho lo mismo durante la temporada, y durante el Playoff menos aún, ganarle dos partido seguidos al Olímpico es complicado. Por suerte, no me he equivocado, porque el set de oro significaba jugar un partido más.

- Bendito sufrimiento...

- Sí, sobre todo me he puesto muy contento obviamente porque hemos ganado el título, pero hay algo que se me queda ya grabado a fuego en el corazón, que es como ver que una niña del club se ha echado el equipo a su espalda, cuando lo más lo necesitaba ha tirado del carro, y ese premio de mejor jugadora de la final es algo que me acompañará el resto de mi vida en lo que me queda como gestor en este club.

- Ganar cualquier competición liguera tiene mucha dificultad.

- Fíjate si es difícil que he tardado 30 años... Tienes que ser muy regular, tiene que acompañarte después un poquito la suerte en el tema de lesiones, no hemos tenido sino un caso covid en la pretemporada, y durante la temporada la verdad que las chicas, el cuerpo técnico y todo el club se ha esmerado muchísimo en seguir todas las normas sanitarias para intentar evitar que tuviésemos algún contagio, y más en este momento de la temporada.

- Viendo la plantilla del Olímpico, plagada de españolas y de gente joven, el mérito, si cabe, es mucho mayor.

- Que nadie se olvide que hemos jugado más del 70% de este Playoff y del anterior, en muchos momentos, con hasta siete jugadoras españolas en cancha. Además, el sábado nos jugamos un partido vital, a partir del segundo set, con tres juveniles en cancha, que se dice muy pronto. Siempre, nuestro ADN ha sido apostar por la cantera. Es verdad que tenemos que reforzarnos con más gente, porque solo con la cantera no nos da para pelear por los títulos. Para mí es una alegría ver a jugadoras canteranas en el primer equipo, verlas como trabajan en el de Superliga 2 para llegar al primer equipo y, sobre todo, que nadie se olvide de que somos campeonas de la Copa Princesa, campeonas de la Liga Iberdrola y subcampeonas de la Copa de la Reina.

- La apuesta por Pascual Saurín tampoco le ha salido nada mal. Antes de jugar el Playoff, incluso, confirmó su renovación.

- Firmó por dos temporadas con nosotros, aunque tenía la opción de rechazar la segunda, pero antes de empezar la serie final nos había dicho que quería cumplir ese segundo año. Estamos muy contentos con él, como no puede ser de otra manera.

- ¿Se puede decir que hay Olímico para rato, no?.

- Que todo el mundo tenga claro que nosotros hemos venido para quedarnos, y cuando hablo de quedarnos me refiero a la pelear por los títulos. Esta no será la última final que juguemos.

- Le espera unos días para disfrutar y recibir todo tipo de halagos, que tampoco sientan mal.

- Ahora es el momento de disfrutar mucho del cariño de la gente, de los apoyos institucionales económicos, subvenciones y de todas esas cosas, sí. Puedo asegurar que nada sienta mejor que ganar un título después de 30 años... En este sentido quiero agradecer el apoyo a todo el mundo; a los medios de comunicación, a las instituciones, a la Televisión Autonómica que estuvo a la altura acompañándonos en un momento histórico... Le quiero dar las gracias, especialmente, a mi familia, por todo el apoyo en todos estos años tanto en lo personal, en lo afectivo y en lo económico, y por haberme permitido poner en riesgo el patrimonio económico de la familia para seguir adelante con esta locura llamada CV JAV Olímpico.

- Y todo eso, sin duda, ha valido la pena...

- Sí, mucho. La vida siempre nos ha tratado bien, a pesar de la esclerosis múltiple de mi mujer no puedo reprocharle nada a mi vida. Mi familia siempre ha estado a mi lado, siempre, y eso es algo impagable. No tengo palabras para agradecerlo.