Los mejores destinos suelen ser aquellos a los que llegas cuando el camino se complica. Y, normalmente, los lugares recónditos son los que esconden la belleza más pura. Pero el sendero también suele ser largo, con piedras, curvas y cierta pendiente. En esas se encuentra la UD, consciente de la dificultad de su objetivo, el ascenso a la élite. Después de un inicio de competición prometedor, los amarillos solo han logrado un punto de los últimos 12 posibles. Además, acumulan tres derrotas de forma consecutiva, la última, todo sea dicho, de forma durísima y dolorosa.

No pueden permitirse más deslices los grancanarios, que se encuentran entre la necesidad y la obligación de revertir la situación. Lo intentarán hacer, además, en donde mejor saben, en casa, y donde más puntos ha sacado esta campaña Las Palmas, es donde espera recuperar la esperanza el combinado isleño. Allí, en el Estadio de Gran Canaria, la UD ha disputado nueve encuentros ligueros, con seis victorias, dos empates y una sola derrota. O lo que es lo mismo: 20 puntos de 27 posibles.

Sexta en la tabla, Las Palmas no puede seguir viéndolas venir porque es el conjunto que cierra la promoción y por detrás tiene al Málaga, Cartagena, Oviedo, Huesca y Girona a tiro de triunfo. No valen excusas y hay que levantarse. Recuperar esa senda airosa de jornadas atrás. Lo de Butarque no puede repetirse. Mel ha hecho hincapié en ello. Y, aunque no se avecinen muchos cambios en el once, podrá contar con dos jugadores clave a día de hoy, como son Enzo y Eric Curbelo.

Así pues, en portería se mantendría Raúl Fernández, que intentará disipar dudas y dejar la portería a cero. En línea de cuatro, Lemos y Cardona ocuparán los laterales, mientras que Navas y Eric mezclarán en la zaga. Por delante, con la vuelta también de Loiodice, Fabio tendrá más ayudas en la sala de máquinas. Viera, en la mediapunta, tiene plaza fija. Kirian, después de dejar buenos minutos en Copa, parece que se mantendrá en la alineación. En la derecha podría estar la novedad, pues Moleiro pide a gritos la titularidad. Arriba Jesé intentará mojar.

No será fácil. Al contrario, el Sporting llega también con la soga al cuello, por lo que el precio del triunfo se cotizará al alza. Tendrá que manejar bien sus cartas la Unión Deportiva para doblegar a los asturianos. Y es hora para que la afición amarilla vuelva a sonreír. Caer podría significar salir del playoff. Cuidado.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Moleiro, Fabio, Loiodice, Kirian; Jonathan Viera y Jesé.

Sporting: Mariño; Guille Rosas, Borja López, Berrocal, Kravets; Christian Rivera, Gragera, Aitor García, Pedro Díaz; Gaspar Campos y Djurdjevic.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 19.30