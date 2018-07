«¿Estás preparado?», las 48 horas que cambiaron el fútbol croata

Tanto que el seleccionador finlandés Markku Kanerva decidió sacar a Pyry Soiry, una joven promesa, formado en Namibia por el origen de su padre. Quedaban diez minutos y así se aseguraba que el país africano no pudiera reclutarlo.

"¿Por qué eres tan pesimista?", le había espetado la víspera el seleccionador Ante Cacic a un periodista y se había vuelto hacia Luka Modric en busca de apoyo. Sentado a su lado, con los brazos cruzados, el capitán, que iba a jugar su partido 100 internacional, no hizo gesto alguno. No hizo ninguna concesión que suavizase el evidente distanciamiento entre el técnico y la estrella.

La volea definitiva

Lo que no esperaba nadie es que en el minuto 90, Domagoj Vida fallase al intentar despejar un balón de cabeza. Que Danijel Subasic dudase en la salida y que el balón le llegase a Soiri y marcase de volea.

Sin negociación

De madrugada, Suker llamó a Dalic y le ofreció el trabajo. "¿Estás preparado?", "Sí", le contestó. Dalic, que había visto el partido de la selección por televisión, no hizo más preguntas y Suker le dijo que se debería unir al equipo en el aeropuerto para viajar a Kiev.

"No hubo negociación ni mensajes de ningún tipo. Tan sólo acepté, porque mi sueño de toda la vida es ser técnico de esta selección. No hubo dramas ni dilemas. No necesitaba firmar un contrato", desveló Dalic el jueves, un día después de clasificar a Croacia para la final del Mundial.

Suker, inmerso en un proceso electoral para ser reelegido, anunció el acuerdo al día siguiente. No estaba presente Dalic, que iba a reunirse con sus jugadores en el aeropuerto, donde conocería a alguno de ellos. "Tardó un segundo en aceptar. El acuerdo es por un partido, porque sabemos que los entrenadores viven de resultados. Veremos lo que ocurre en Ucrania", dijo.

Y lo que ocurrió fue que funcionó la autogestión de los jugadores, que se impusieron por 0-2 y que Dalic tuvo la suficiente sintonía con ellos para convencerlos de que era posible la clasificación al Mundial. Y, luego, acertó con los cambios tácticos. Dio más libertad a Modric, un papel protagonista a Rakitic y puso a Brozovic junto a ellos. Recuperó a Rebic y Perisic para las bandas.