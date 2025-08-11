Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984 Natural de Santa Cruz de La Palma, fue reconocido con la Medalla de Oro del Cabildo y el pabellón de Miraflores lleva su nombre

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 11:46 Comenta Compartir

El exarbitro internacional Pedro Hernández Cabrera, uno de los grandes referentes del arbitraje español en los años 80, ha fallecido este lunes a los 72 años de edad tras una extensa carrera, incluida una presencia en los Juego Olímpicos de Los Ángeles 1984, ha informado la Federación Española de Baloncesto en un comunicado.

Pedro Hernández Cabrera, nacido en 1953 en Santa Cruz de La Palma, «fue el precursor de un nuevo estilo de arbitraje, que hizo escuela no sólo en el arbitraje canario sino en el de todo el baloncesto español».

Con tan solo 21 años, en la temporada 1972/1973, se convirtió en el árbitro más joven en dirigir partidos de Liga Endesa, en la que permaneció durante trece temporadas, y en 1974 alcanzó la categoría de árbitro internacional, y como tal participó en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984.

De hecho, su presencia estaba pensada para arbitrar la final del torneo olímpico de baloncesto, sin embargo, el acceso de la Selección Española a la final ante la Estados Unidos de Michael Jordan le privó de la oportunidad.

Entre 1995 y 1997 se puso al frente de la Federación Insular de Baloncesto de La Palma, mientras que en 1999 recibió la Medalla al Mérito Deportivo concedida por el Consejo Superior de Deportes, muestra de su extensa influencia en el deporte de la canasta.

Desde la Federación Española de Baloncesto han querido «hacer llegar, en nombre de todo el baloncesto español, su más sentido pésame a familiares y amigos de Pedro Hernández Cabrera».