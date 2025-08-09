Victoria de Loubet en un durísimo Rally Isla de Los Volcanes

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

El ganador de la 27º edición del Rally Isla de Los Volcanes han sido Pierre-Louis Loubet y Pascaud Loris, equipo francés a los mandos de un Citroën C3 Rally2, que pone a la prueba a una gran altura internacional.

La alerta roja del Gobierno de Canarias por altas temperaturas no era por prudencia sino que endureció mucho más la prueba conejera, que para pilotos y monturas fue todo un sacrificio debido a las altísimas temperaturas que se dieron durante toda la jornada.

La competición se veía rápidamente descabezada debido a la retirada del piloto lanzaroteño Raúl Hernández cuando era líder de la prueba, debido a una rótula de dirección rota en su Skoda Fabia RS Rally2, aunque posteriormente se reenganchaba para seguir haciendo kilómetros y de paso se hacía con cinco scracht de los nueve posibles.

Con todo esto, la cabeza de la prueba era coto cerrado para tres equipos, destacando entre ellos el equipo francés Loubet - Pacaud, que descaradamente fueron de menos a más para ganar la prueba. Dejando en la segunda posición al joven catalán Gil Membrado (17 años) que con el asturiano Alejandro López a su derecha, lucharon hasta el final por la victoria, consiguiendo esta segunda plaza (a 13.9) en el último tramo del Rally.

Ampliar Gil Membrado luchó hasta el final de la prueba por el triunfo.

Sin duda alguna los grandes protagonistas fueron el equipo canario compuesto por el grancanario Juan Carlos Quintana y el majorero Jonathan Hernández, que en un rally increíble, llegaban al último tramo de la prueba con opciones clarísimas de llevarse la segunda posición de la general con su Skoda Fabia RS Rally2, pero un coche con problemas delante de él en ese último tramo le impidió luchar y se tuvieron que conformar con la tercera plaza de la general a (16.1).

Ya en la cuarta plaza, con más de 1 minuto de diferencia con el líder, Alexander Villanueva y Axel Coronado consiguieron esa meritoria plaza con su Toyota GR Yaris Rally2, seguidos del equipo ruso compuesto por Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatiov que llevaban de manera espectacular por las tierras conejeras su Hyundai i20 N Rally2.

Nombres propios

Excelente resultado también para Alejandro Rodríguez y Miguel Rodríguez, que en el estreno de un Toyota GR Yaris Rally2 tuvieron que pasar por muchos problemas, llevándose como premio terminar en este durísimo rally y hacerlo en la sexta posición de la general.

Ampliar Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández acabaron terceros.

Los italianos Gabriele Campagnoli y Nicola Arena a los mandos de un Hyundai I20 N Rally2 se aupaban hasta la séptima posición de la general.

Los grancanarios y matrimonio Cristian Calderín y Verónica Tejera no se quisieron perder la prueba de Lanzarote valedera para el Campeonato de Españ y se llevaban la victoria entre los vehículos con tracción delantera y la octava plaza de la general con su VW Golf GTI.

Y cerrando la lista de los diez primeros clasificados, Luis Martínez y Christian Moran llevaban a su Opel Corsa Rally4 hasta la novena plaza de la general, seguido por el ganador de la Clio Trophy Spain Tierra Jordi Nualart Caparros y Daniel Rivera con un Renault Clio Rally5.

Temas

Lanzarote

Rally