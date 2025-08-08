Raúl Hernández y José Murado, líderes del Rally Isla de Los Volcanes

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 19:53 Comenta Compartir

Raúl Hernández y José Murado son los primeros líderes en la 27º edición del Rally Isla de Los Volcanes a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2 tras marcar el mejor tiempo (1:41.1) de la Súper Especial que abre la competición en la prueba conejera.

Este viernes ha sido para el 27º Rally Isla de Los Volcanes el día más ajetreado y apretado de la agenda de competición de la prueba conejera, con el Shakedown, entrenamientos, Verificaciones Técnicas, Tramo de Calificación, Súper Especial y Ceremonia de Salida.

Y el momento más importante de la jornada era la Súper Especial de 1,54 km. que se desarrollaba en la capital de la isla de Lanzarote, donde otra vez Raúl Hernández y José Murado marcaban la pauta, haciéndose con el mejor tiempo y siendo los primeros líderes del Rally Isla de Los Volcanes.

La nueva hornada de pilotos parece que marca la pauta en esta competición y era el piloto catalán Gil Membrado el que dejaba el crono en un tiempo de 1:42.6 con un Ford Fiesta Rally2 lo que le valía la segunda posición de la prueba, por delante del mundialista Pierre-Louis Loubet que con el Citroën C3 Rally2 de Sport & You Canarias marcaba un tiempo de 1:43.3

Sobresaliente para los equipos canarios, como Alejandro Rodríguez que con un nuevo Toyota GR Yaris Rally eran los cuartos clasificados, justo por delante de Juan Carlos Quintana, que con un Skoda Fabia RS Rally2 eran los quintos de la general.

Después del Shakedown, los equipos se la jugaban en el Tramo de Calificación, lo que les daría la oportunidad de elegir su posición de salida en el Rally.

Raúl Hernández está siendo la gran revelación de esta prueba, marcando el mejor tiempo en el Tramo de Calificación (2:06.0) por delante de otra de las grandes promesas del automovilismo español, como Gil Membrado, aunque se quedaba a casi 3 segundos del lanzaroteño (2:08.9).. Y casi con un tiempo similar al catalán Membrado, Alex Villanueva mostraba el potencia de su Toyota GR Yaris (2:09.00)

La cuarta posición ha sido para Juan Carlos Quintana (2:09.3), el grancanario quiere hacerlo bien en esta prueba y muestra de ello es que le ha ganado la partida a todo un piloto mundialista como Pierre-Louis Loubet (2:09.4) que parece tomarse las cosas con tranquilidad en el comienzo de la contienda.

La prueba conejera comenzaba este viernes bien temprano con la segunda parte de los reconocimientos, las verificaciones técnicas, el Shakedown y el tramo de calificación.

En lo que al Shakedown se refiere, con un recorrido de 3,78 km, era la antesala del Tramo de Calificación, por lo que los equipos apuraban la puesta a punto de sus vehículos para el asalto final.

El piloto lanzaroteño Raúl Hernández con José Murado a la derecha de su Skoda Fabia RS Rally2 con los neumáticos MRF fue el más rápido en las pruebas (2:08.1) pero a sólo un segundo y una décima (2:09.2) se situaba Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández con otro Skoda RS Rally2, siendo tercero el equipo mundialista compuesto por Pierre-Louis Loubet y Pascaud Loris con un Citroën C3 Rally2 y un tiempo de 2:09.4

Aquí, Alejandro Rodríguez no tenía mucha suerte en el estreno de un Toyota GR Yaris, ya que rompían un palier y tenía que salir en grúa del trazado, aunque posteriormente solucionaba el problema y marcaba un tiempo de 2:19.8.

Para este sábado queda lo más importante, los ocho tramos cronometrados que conforman la clasificación final del Rally Islas de Los Volcanes. Con dos pasadas a estos cuatro tramos; 'Teguise' (11.43 km), 'Soo-Tinajo' (12.11 km), 'Tinajo' (7.17 km) y 'Yaiza-Tías' (20.46 km). En total, los equipos afrontarán 103.80 kilómetros.

