El prólogo coloca a Sainz entre los mejores para comenzar el Dakar

Casi sin apenas tiempo para digerir el cambio de año, el Dakar 2022 comenzó este 1 de enero con los primeros 19 kilómetros de competición, en un corto prólogo que tuvo un enlace 'eterno' de 595. Entre Yeda, la capital central de la propaganda saudí de cara a Occidente, y Ha'il, los competidores se estrenaron ya con algo de presión, conscientes de que la normativa que ha establecido la organización requería acabar entre los primeros sí o sí.

Para evitar que el primer día de acción en este raid fuese considerado poco más que un trámite, la FIA (que ha dado categoría de Mundial al Cross-Country, con arranque en el Dakar), establecieron que los diez primeros en coches y los quince primeros en motos iban a poder elegir posición de partida para la etapa 1 en orden invertido: los primeros este sábado serán los últimos en elegir en qué posición partirán el domingo. Paralelamente, también se han multiplicado los tiempos de cada competidor por cinco, para dar más peso al resultado de este prólogo de cara a la competición. Así, algunos pilotos vieron cómo acabar fuera del 'top 10-15' les vino mucho peor de lo previsto y a otros, en cambio, tener un madrugador inicio les vino muy bien.

De esta manera, el primer tiempo de Nasser Al-Attiyah con doce segundos de ventaja sobre Carlos Sainz se debe leer con cierta tranquilidad. Si bien nada hace pensar que el catarí no vaya a ser uno de los más firmes candidatos (ya en 2021 ganó seis etapas y se quedó a las puertas de conquistar el título en Riyadh), lo visto en estos primeros kilómetros de competición ha sido demostrativo de que no va a ceder ni una pulgada. Aunque el resultado de este prólogo no deja de ser relativamente anecdótico, sí dejó claro que tampoco el 'Matador' va a dejar que el reto con el coche eléctrico le impida sacar lo mejor de sí. «Aunque haya sido corto este primer tramo, contento de hacer debutar este coche tan especial», señalaba el madrileño, que se dejó solo 12 segundos en meta con Al-Attiyah.

También fue una jornada especial para Nani Roma, una firme opción de éxito español en este Dakar. El catalán llevó su Hunter hasta la séptima posición de la jornada, con susto incluido. «Al principio mi puerta se abrió, pero eso solo nos hizo perder dos segundos. Después, condujimos a un ritmo que nos pareció adecuado para la etapa y cómo nos sentíamos en el coche. Tal vez podríamos haber ido un poco más rápido, pero el rally realmente comienza mañana», señaló sobre la jornada de este domingo, que será el primer día serio de competición.

Este prólogo fue un día histórico para Laia Sanz. La multicampeona del mundo de Trail completó su primera etapa del Dakar en coches, a 2:40 de Al-Attiyah.

Sanders manda en motos y explosión en un hotel

Paralelamente a la disputa de los coches transcurrió la de motos, donde Daniel Sanders dio el primer golpe en la mesa. El australiano, que le dio la primera victoria dakariana de su historia a GasGas (que es prácticamente un hijo de KTM), demostró que en las dos ruedas será una lucha a cara de perro con una igualdad extrema entre los candidatos al éxito.

Prueba de ello es que el mejor español fue Joan Barreda, que pese a llegar décimo a Ha'il, lo hizo a solo tres minutos (con el multiplicador del crono ya incluido). Es una posición ventajosa para elegir sitio de arrancada, ya que 'Bang-Bang' espera que este sea su Dakar, por fin. Lorenzo Santolino, otra de las grandes opciones nacionales, fuevigésimo primero en la jornada a más de seis minutos, si bien el salmantino es de los de remontar desde atrás.

Pese a ser una jornada presumiblemente tranquila, el día tuvo un susto. La organización informó de una explosión de origen no confirmado en uno de los coches de la organización. Se desconoce si fue un artefacto explosivo colocado ahí de manera intencionada o fue producto de un accidente, pero de los seis tripulantes del vehículo uno de ellos fue un competidor que sufrió heridas serias y tuvo que ser evacuado a Francia.