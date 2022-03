Sabor agridulce para Rogelio Peñate en Paraguay

Una avería de motor en el quinto tramo impidió al dúo de Hyundai Diego Domínguez-Rogelio Peñate completar la primera de las dos etapas del Rally Trans Itapúa, en el momento del abandono eran quintos de la general.

La aventura de Rogelio Peñate en el Rally Trans Itapúa que arrancó el sábado pasado terminó de forma prematura. El Hyundai i20 R5 con el que competían Diego Domínguez 'Junior' y el copiloto grancanario sufrió una avería en el quinto tramo y ya no pudieron continuar. Este abandono, no obstante, no supone ningún revés para la temporada del piloto paraguayo, ya que su punto de mira este año no está ni en el nacional de su país ni tampoco en el campeonato FIA CODASUR.

En la primera etapa, Domínguez y Peñate empezaron en tercera posición en el tramo espectáculo de asfalto que daba el pistoletazo de salida a este rally internacional. Un buen inicio teniendo en cuenta que Diego llegaba tres meses y medio sin subirse a un coche de rallys. Y es que aunque en los planes del equipo estaba el hacer un test el pasado miércoles, las fuertes lluvias caídas en los días previos, impidió realizar esa toma de contacto tan necesaria para piloto y copiloto.

«Teniendo en cuenta que llegamos directos al shakedown, sin kilómetros y sin el 'feeling' necesario , tuvimos un arranque de rally muy bueno y aunque fue imposible estar en los tiempos de Diego Domínguez 'El Patrón', en el momento del abandono se produjo cuando éramos el primer Hyundai clasificado», explica Rogelio Peñate, que en Paraguay ha comenzado la cuarta temporada copilotando a Domínguez 'Junior'. Ambos lograron asentarse en la quinta posición en el transcurso de la etapa de este sábado compuesta por siete tramos.

Mala fortuna

Para el grancanario, «lo mejor es que estábamos en un 'top cinco' sin correr ningún riesgo y que estábamos en tiempos no muy lejos de cabeza a pesar de la falta de kilómetros que arrastraba Diego. Tenía un buen ritmo a pesar del tiempo que llevaba inactivo y eso, sin duda, es un arranque de temporada muy prometedor. ¿La avería? La mecánica siempre es un factor que te puede jugar una mala pasada en este deporte. En este caso el motor llegaba ya justo de kilómetros y hemos tenido la mala suerte de que se averiara en la primera etapa con más de la mitad del rally aún por disputarse. Todos esos kilómetros extra le habrían venido muy bien a Diego».

La siguiente participación de Rogelio Peñate se producirá en una semana para disputar, junto a Yeray Lemes, el Rally Villa de Teguise, en la isla de Lanzarote. Esta prueba es la segunda del Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallys.