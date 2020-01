Nissan entrega el Qashqai 300.000 vendido en España

La marca líder en crossovers y movilidad eléctrica ha hecho entrega esta semana del Qashqai 300.000 en España a un cliente en el concesionario Alqazeres Motor de Plasencia (Cáceres).

Cristina Aragón, cliente del Qashqai 300.000 comentó al respecto de esta entrega: “¡La verdad es que no me esperaba esto! Compré el coche el otro día y cuando me dijeron que me lo entregaban coincidiendo con el cliente 300.000 de Qashqai, me hizo mucha ilusión. Siempre me ha gustado el Qashqai por el diseño y el componente tecnológico y tenía claro que quería este modelo. ¡¡Así que ahora a disfrutar del Qashqai 300.000!!