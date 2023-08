Vuelve MotoGP en un gran premio de reapariciones

La cancelación del Gran Premio de Kazajistán que se debería haber disputado en mitad de julio adelantó un par de semanas las vacaciones al paddock de MotoGP, provocando un boquete en mitad del verano y separando la temporada en dos mitades, a pesar de que solo se han disputado ocho de los veinte eventos programados. En Gran Bretaña comienza un periodo frenético en el que se disputarán doce carreras en diecisiete fines de semana.

La primera parada será en el histórico circuito de Silverstone, donde el campeonato aterriza teñido del color rojo de Ducati. La lucha por el título es cosa de los pilotos de la fábrica italiana, con tres de ellos destacados. El actual campeón del mundo, Pecco Bagnaia, es el que más papeletas tiene para reeditar su corona. Se fue de vacaciones ganando en Assen y lidera la clasificación con 35 y 36 puntos respectivamente con respecto a Jorge Martín y Marco Bezzecchi, sus compañeros de marca.

El piloto madrileño aprovechó el parón para pasar por el quirófano y solucionar unas molestias que arrastraba desde la temporada pasada en la pierna izquierda. El tiempo jugó a su favor y llega a la cita inglesa completamente recuperado y dispuesto a plantar batalla al teórico jefe de filas de Ducati. «Voy a centrarme en mí mismo, sin pensar en el resto de pilotos, solo en que puedo lograr buenos resultados», comentaba el piloto de San Sebastián de los Reyes en la rueda de prensa oficial. Cuando le preguntaban si se sentía preparado para luchar por el título el madrileño explicaba: «En esta segunda parte quedan circuitos que se ajustan a mi pilotaje y Silverstone es uno de ellos, pero queda mucho todavía, aún no hemos disputado la mitad de las carreras».

Hasta la fecha solo han inquietado a las Ducati las otras dos MotoGP europeas, KTM y Aprilia, aunque la único moto capaz de robarles una victoria un domingo fue la Honda de Álex Rins. El catalán ha sido uno de los protagonistas del retorno de MotoGP después de hacer oficial su fichaje por Yamaha en 2024; aunque no estará en Silverstone ya que todavía se recupera de su doble lesión de tibia y peroné que le impidió disputar las dos últimas citas antes del parón.

No estará Rins en Silverstone, donde reaparecen tres pilotos españoles que no pudieron irse de vacaciones encima de su moto. El retorno más esperado será el de Pol Espargaró, que se lesionó de gravedad el primer día de la temporada en Portimao y que no había podido competir desde entonces. «Nunca había estado tanto tiempo sin subirme a una moto. Tengo una mezcla de emociones porque echaba de menos esta adrenalina y esta rutina de viajar y competir que llevo viviendo desde los 15 años».

Marc Márquez, «realista»

También regresa Joan Mir que se había perdido las tres últimas citas por una dolorosa lesión en la mano derecha y su compañero Marc Márquez, que aunque sí que estuvo presente en Alemania y Países Bajos, decidió no salir a correr el domingo por diversas molestias fruto de las caídas. Entonces, el piloto de Cervera declaró que necesitaba resetear el cuerpo y la mente, después de que estuviera atravesando su peor momento a nivel profesional.

Aunque todavía ha aterrizado en Silverstone con molestias en el tobillo y en la pierna derecha, el parón veraniego «llegó en el momento adecuado». «Tenía el cuerpo destruido. Tuve tiempo para recargar las pilas y descansar un poco. Tratando de volver a construir esa confianza que perdimos en las últimas carreras», explicaba en la rueda de prensa oficial donde, como casi siempre, la mayoría de las preguntas fueron para él.

«Durante las vacaciones tuve mucho tiempo para pensar y cambiar mi enfoque de cara a la segunda parte de la temporada. La primera la enfocamos en intentar luchar por el título y victorias y no era el correcto. Ahora seremos más realistas, trabajando para intentar sembrar para el futuro», añadía. Unas palabras con las que además volvía a refrendar su compromiso de respetar su contrato con Honda, que expira en 2024, a pesar de toda la rumorología que siempre hay alrededor del piloto español sobre una posible salida antes de tiempo.