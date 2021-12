Viñales regresa en el mejor momento de Aprilia

El Gran Premio de Aragón de MotoGP llega con Fabio Quartararo en una sólida posición, después de una incontestable victoria dos semanas atrás en Silverstone que le permite acumular 65 puntos de ventaja en la general. Ahora, el líder del Mundial afronta el reto de uno de esos trazados que, en sus propias palabras, «es probablemente el peor, no para Yamaha, sino para mí».

El Motorland de Aragón, ateniéndonos a lo vivido en 2020, cuando se celebraron dos eventos consecutivos, sí que puede ser, por el contrario, un buen sitio para Suzuki. Álex Rins, segundo en la última prueba disputada en Inglaterra, ganó la primera carrera; Joan Mir fue tercero en las dos. También, sobre el papel, el de Alcañiz podría ser un circuito positivo para la Honda, que incluso brilló en la pasada temporada cuando ya mostraba la cara lánguida que se sigue percibiendo en esta: Álex Márquez cruzó la meta segundo en la primera carrera y Takaaki Nakagami se hizo con la pole, aunque luego perdió su mejor posibilidad de ganar en MotoGP al cometer un error de precipitación en las primeras curvas de la prueba, tras unos entrenamientos en los que se había erigido como el dominador. Esto ante la ausencia de Marc Márquez, que tiene el Motorland en el grupo de sus tres trazados fetiche junto a Sachsenring, donde volvió a ganar en junio pasado, y el Circuito de Las Américas, que el Mundial visitará el primer domingo de octubre.

«Me siento bien, con ganas de ir en moto. La frase sería 'con ganas de hablar poco y mucho de ir en moto'», apuntaba el mayor de los hermanos de Cervera. «Tengo ganas de subirme a la moto en un circuito que me gusta, que siempre se ha adaptado a mi estilo de pilotaje por ser casi todo curvas de izquierda, aunque sí que es cierto que las expectativas no pueden ser las mismas que en otros años, hay que ir un poco a la expectativa, a ver cómo estamos durante el fin de semana y estoy convencido de que en el primer libre irá bien porque me siento fresco, pero luego habrá que ver cómo me voy desgastando durante el fin de semana. Estoy contento de llegar a Alcañiz aunque llego en un momento difícil porque vengo de dos carreras en las que me he sentido bien pero en las que los resultados no han salido, y lo que habrá que ver es si aquí pueden salir esos resultados», añadía el piloto de Honda.

Desde 2010, primer año del Mundial en el Motorland, la firma japonesa se ha hecho con siete victorias, cinco de ellas de la mano de Márquez, que sólo falló en 2014 y 2015 desde que está en MotoGP. Así que tanto sus antecedentes personales como los de 2020 -aunque las temperaturas fueron mucho más bajas, algo que puede influir y mucho en el comportamiento de los neumáticos- con su hermano y Nakagami han aumentado la cotización del multicampeón español en las quinielas. «Si tuviera que apostar dinero lo pondría por Marc», confesaba su hermano Álex.

Aunque, sin duda, uno de los focos de máxima atención de este fin de semana se pondrá sobre Maverick Viñales, que regresa con Aprilia tras su abrupta ruptura con Yamaha y después de perderse dos grandes premios, el segundo de Austria y el de Inglaterra. «La verdad es que estaba en un momento de bloqueo y tenía que pasar página y mejorar», explicaba ayer. «Esta era la ocasión, se me presentó y cuando hice el test quería competir porque me sentía bien sobre la moto. Sentía que me iba adaptando bastante rápido y entendía que durante el fin de semana de carreras es cuando más puedes mejorar, así que no había ninguna razón para quedarse en casa y era una ocasión para recoger experiencia y ser capaces de trabajar duro todos estos fines de semana para adaptarme más rápido», señalaba.

Un trabajo de adaptación que llega después del brillante tercer puesto de su compañero de equipo Aleix Espargaró, el premio a una temporada muy seria: sexto en Portugal y en Jerez, séptimo en la primera de Catar, Italia y Alemania, octavo en Assen -a poco más de diez segundos de Quartararo, en la distancia más grande con respecto a un ganador en las pruebas que ha terminado- y décimo en la segunda de Catar, aunque a poco más de cinco segundos del vencedor. Un recorrido muy interesante que unido al talento de Viñales hace que Aprilia afronte un periodo de máximas expectativas.