Sasaki gana, pero llegar tarde

Ayumu Sasaki se ha quedado a solo 6 puntos en la clasificación del campeón de Moto3 Jaume Masià. El nipón, el más regular de la categoría pequeña, había llegado con opciones de título hasta la penúltima cita del año gracias a su regularidad porque hasta la fecha había subido al podio en diez ocasiones, pero nunca a su escalón más alto. Y por fin se quitó esa espina clavada en el Circuit de Valencia, donde dominó una carrera que fue rapidísima y que etuvo igualada hasta el final.

La caída en la primera vuelta de Moreira y Vicente Perez dejó descolgado a uno de los hombres fuertes, Dani Holgado, y el fuerte ritmo de cabeza de carrera, terminó de romper un grupo del que se quedó descolgado Jaume Masià. El valenciano quería festejar en casa el título de la categoría conquistado la semana pasada, pero le faltaba esa tensión de no jugarse ya nada. «Es verdad que todo el fin de semana me ha costado, pero no también es verdad que no había la tensión del título y que mi prioridad era dar la vuelta de honor y celebrar el campeonato con la afición». Y fue lo que hizo tras acabar 13º y hacer una 'performace' de coronación en la pista, en un día especial para el de Algemesí que se cerrará con una ceremonia donde el Circuit Ricardo Tormo le honrará con una curva en su honor.

Por delante, cinco pilotos se jugaban la victoria y Sasaki no dio ninguna opción. Se puso en cabeza a falta de cinco vueltas y ya no cedió la posición, a pesar de que en el último giro tanto David Alonso como Iván Ortolá le obligaron a no relajarse ni un instante, pero era el día grande del japonés, que con su triunfo aseguraba de paso su condición de subcampeón de la categoría que, como Masià, también subirá en 2024 a Moto2. Alonso y Ortolá subieron al último podio del año y en el caso del colombiano lo hizo para confirmar también su tercera posición en la clasificación final en la que ha sido un brillante debut mundialista para él.