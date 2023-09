Recital al sprint de Aleix Espargaró

Exhibición de Aleix Espargaró en el sprint de MotoGP en el circuito de Montmeló. El catalán partía como el principal favorito en su GP de casa, después de que en los entrenamientos del viernes dominase con autoridad. Sin embargo, iniciaba el sábado con un revés inesperado, después de que le arrebatase la pole Pecco Bagnaia, después de un paso adelante espectacular del líder del campeonato.

El italiano acostumbra a mejorar conforme avanza el fin de semana y quizás Aleix no esperaba que estuviese ya en la mañana del sábado tan arriba. Y fue como un revulsivo para él. «Reconozco que me he enfadado bastante, porque tenía un sentimiento de haber perdido, de haber fallado, porque hoy mi moto era mejor que la de Pecco y me ha ganado en la pole». En la parrilla del sprint, Bagnaia se alienaba por delante de tres Aprilia, que había sido sin discusión la moto dominadora en Cataluña.

En la salida el italiano mantuvo la primera posición, mientras que Aleix la perdía con su compañero Viñales y con otra Ducati, la de Jorge Martín. Nada más completar la primera vuelta, ya era segundo, y se quedó a la estela de Bagnaia. Al catalán se le veía con más ritmo y por momento su moto era una extensión de la del italiano. El ataque llegó en la sexta vuelta de doce. Justo en la mitad de la carrera corta, tras una espectacular frenada en la primera curva. Una vez delante, se escapó sin contemplaciones y cruzó la línea de meta en solitario, como nunca había podido celebrar una victoria.

Era solo un sprint, sí, y el ganador del gran premio es quien gana la carrera larga del domingo, pero para el piloto nacido en Granollers y criado a un puñado de kilómetros del Circuit de Barcelona-Catalunya, «cruzar aquí la meta primero, delante de tanta gente y de mi familia, ha sido muy bonito. Una sensación que no olvidaré nunca».

Hubo dos Aprilia en el podio, algo de por sí histórico en el campeonato. Pero con la defensa de Pecco Bagnaia de su segunda posición en las últimas vueltas, impidió un doblete 1º-2º que habría sido épico para la marca italiana. Maverick Viñales lo intentó hasta el final, pero el campeón cerró todos los huecos en cada curva y no permitió pasar al español, que no tenía otra que dar por bueno el tercero: «No tenía sentido hacer un movimiento agresivo en el sprint. Si hubiera sido en la última vuelta de la carrera por la victoria, ahí sí me la juego, seguro». El de Roses promete batalla contra su compañero de box en la carrera larga del domingo.

El valor de ser undécimo

Tres Aprilia, cinco Ducati y una KTM coparon las nueve primeras posiciones con derecho a puntos. Entre ellos, la quinta plaza de Jorge Martín, implicado en un toque con Viñales cuando intentaba ser tercero y se salió de la pista. El madrileño minimizó daños pero perdió puntos con respecto al líder Bagnaia y aunque sigue segundo, ya se ha ido a 66 puntos.

Al límite de puntuar se quedaron los hermanos Márquez. Álex, décimo, y condicionado por un incidente en la primera curva que le hizo perder muchas posiciones. Y Marc, undécimo, tras un sábado donde pudo sacar algún chispazo de su talento sobre una mecánica muy inferior. Lo hizo en la Q1, aprovechando la rueda de Miller para clasificar entre los doce primeros, cuando la siguiente Honda en la parrilla era vigésima. También en la salida, ganando cinco posiciones en una vuelta y manteniendo a todo el batallón de Ducati durante la mitad de la carrera. «Estamos en Montmeló y tenía esta motivación extra para arriesgar unas cuantas vueltas, pero hacer toda la carrera así era imposible. Después de esas las primeras vueltas en modo calificación, se dejó llevar y concluyó la carrera undécimo. La carrera del domingo, con el doble de vueltas, será el doble de difícil para Márquez.

En las categorías pequeñas el valenciano Iván Ortolá consiguió la única pole española de la jornada e intentará replicarlo en la carrera de Moto3 para tratar de recortar puntos en la clasificación frente al líder Dani Holgado, que partirá undécimo en parrilla. Mientras que en Moto2 el británico Jake Dixon le arrebató la pole por 95 milésimas a Arón Canet en una jornada donde siete españoles clasificaron entre los nueve primeros. Precisamente noveno terminó el líder de la categoría, Pedro Acosta, que sin embargo tendrá una buena oportunidad de abrir distancia sobre su principal rival, el italiano Tony Arbolino, que saldrá 20º.