MotoGP aterriza en la Península con protagonismo español

El ganador del primer gran premio de la temporada en Catar fue Pecco Bagnaia, que a las primeras de cambio se situaba el frente de la clasificación en busca de su tercer entorchado en la clase reina. Eso sí, el primer ganador en un sprint fue Jorge Martín, especialista de los sábados, que buscará en Portimao plantar cara a italiano, en una pista donde sufrió su peor accidente como piloto de MotoGP en 2021. Tampoco tuvo suerte el madrileño el año pasado, cuando se vio salpicado por el accidente que provocó Marc Márquez en esta pista.

El de Cervera vuelve al lugar del crimen. La pista en la que se lesionó la temporada pasada y salió abucheado después de provocar la caída del ídolo local Miguel Oliveira y, de paso, arruinar la carrera de Martín. Este año todo debería ser diferente para él, ya que está subido a una montura ganadora y no tiene que ir al límite en cada curva. Eso sí, todavía está en fase de aprendizaje con la Ducati, como recordaba este jueves en la rueda de prensa de Portimao: «Para mí una carrera puntual no es despejar dudas. Tienen que pasar cuatro, cinco o seis carreras para ver cómo va todo, pero el objetivo es seguir con la dinámica que hicimos en Catar».

Además de en la pista, Márquez y Martín pelean en los despachos por hacerse con la segunda Ducati del equipo oficial. Bagnaia fue confirmado en ese box antes de arrancar la temporada y la fábrica italiana está sondeando el mercado. El actual inquilino, Enea Bastianini, ahora mismo no tiene asegurado el puesto y el madrileño está presionando a Ducati para que le elija a él. «Yo ya he demostrado lo que tenía que demostrar», comentaba este jueves cuando le preguntaban por su futuro. Y dejaba claro que su aspiración era estar en un equipo de fábrica… en Ducati o en otro sitio: «Mi época en Pramac está llegando a su fin, he estado cuatro años en el equipo y creo que me merezco probar en un equipo oficial».

Unas declaraciones que llegan justo cuando empieza a sonar el nombre de Márquez para acompañar a Bagnaia en 2025. El de Cervera ni confirmaba ni desmentía, pero dejaba un mensaje: «El Mundial de los despachos se gana si vas rápido en pista. No hay secretos. En el deporte se valora el rendimiento del presente y es donde yo estoy centrado».

De Murcia al mundo

En una de las dos ruedas de prensa de Portimao, Marc Márquez compartió espacio con dos pilotos que apenas llegan a los 20 años, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, dos murcianos que compartirán parrilla de MotoGP en 2025. Y es que el de La Ñora ha sido protagonista esta semana después de confirmar su salto a Ducati las dos próximas temporadas y tras su anuncio, le hacían un hueco en la conferencia de prensa con los pilotos de la clase reina. Allí, entre otras cosas, Aldeguer confirmó que ya había firmado hace dos meses con la fábrica italiana y que, aunque no estaba previsto, adelantó el anuncio para liberarle de presión: «No hacerlo lo habría alargado todo un poco más y así me quito presión. Ducati también quiere que yo suba siendo campeón. Y a pesar del boom mediático que ha supuesto, así voy a estar más tranquilo».

Aldeguer podría fijarse en su paisano Pedro Acosta, que en su primera carrera en MotoGP fue uno de los protagonistas, dando espectáculo en pista y con un adelantamiento icónico a Marc Márquez, aunque en el tramo final de la carrera se quedó sin neumáticos y se fue para atrás. Portimao es una pista que le trae muy buenos recuerdos, ya que aquí ganó su primer Mundial de Moto3 en 2021 y suma un total de tres victorias. Pero, como dice el de Mazarrón: «Los recuerdos, si no los recuerdas, se olvidan, y esto ahora es nuevo. Con calma, que con calma seguro que llegamos a donde queremos llegar». Y habla de calma un piloto que no ha hecho más que romper récords desde que debutó en el campeonato.