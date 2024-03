Jorge Martín sigue imparable los sábados

Los sábados en MotoGP son territorio de Jorge Martín. Desde que el año pasado se puso en marcha el nuevo formato de grandes premios con la inclusión de las carreras al sprint, el piloto de San Sebastián de los Reyes ha ganado exactamente la mitad, diez de las veinte disputadas, lo que le convertía en el principal favorito para brillar en el primer sábado del año. Y no decepcionó. Por el día, Martín se hizo con la pole con récord absoluto del circuito y cuando cayó la noche, no dio opción en las 11 vueltas que duró la prueba corta, que lideró de semáforo a bandera.

Su triunfo, sin embargo, no fue tan plácido como se podría presuponer. De hecho, no llegó a despegarse del sudafricano Brad Binder, otro especialista en los sprint, que desde la salida se situó a su estela y ahí estuvo en cada giro. «He ganado un poco más al límite de lo que me habría gustado, pero es que he tenido algún problema en la moto ya que tenía muchas vibraciones, que espero solucionar de cara a la carrera larga del domingo, porque sería muy complicado así».

Sin amenazar la primera posición, pero sin perder su rebufo, y aguantando el arsenal de Ducati que tenía por detrás y a un Aleix Espargaró, que estuvo infiltrado entre las motos de Bolonia. El catalán también se había confirmado en la Q2 como la alternativa, logrando la segunda posición en parrilla, y acabó en el podio en el sprint, después ganar dos posiciones en los últimos giros a Marc Márquez y al campeón, Pecco Bagnaia.

Los dos pilotos más laureados de la actual parrilla terminaron cuarto y quinto, con distintas sensaciones. Mientras el italiano se mostraba contrariado con sus prestaciones el sábado, aunque acostumbra a dar lo mejor de sí los domingos, Márquez llegaba al box con una sonrisa bajo el casco. Su quinta posición en su estreno era el objetivo, -«sabía que había cuatro pilotos más rápidos que yo»-, pero había podido volver a disfrutar de una sensación que en los últimos años no había sentido con la Honda. «Hacía tiempo que no pasaba en la recta. Y mola mucho porque todo te lo hace más fácil».

A pesar de todo, el de Cervera estuvo con los mejores en el sprint, acabó a menos de dos segundos del ganador y se vio condicionado por dos errores puntuales. Uno en la 'qualy', con un pequeño fallo en el último sector que le costó la primera línea (salía sexto en parrilla) y otro en la salida del sprint, cuando perdió tres posiciones que le condicionaron el resto de la carrera. «He tenido que apretar demasiado en las primeras vueltas para recuperar y lo he pagado al final».

El Tiburón ya está con los mejores

Apenas un sábado le bastado a Pedro Acosta para demostrar que no es un debutante al uso y que va a dar mucho que hablar en su primer año en MotoGP. El murciano se clasificó sin demasiados problemas para la Q2, donde logró el octavo lugar en la parrilla. Y calcó esa misma posición en el sprint, después de remontar otra mala salida. Así comentaba cómo había vivido sus primeras once vueltas de batalla en MotoGP: «Ha sido divertido. Y aunque no me gusta el octavo puesto, me he bajado con una sonrisa de la moto, que eso ya dice mucho».

Acosta hizo casi toda la carrera a rueda de Álex Márquez, en el segundo grupo que perseguía al sexteto delantero y rodando en los mismos tiempos que la cabeza de carrera. Y de paso, mantenía a raya a un piloto tan experimentado como Maverick Viñales, que cerró los puntos en novena posición. «Poco a poco tenemos que ir puliendo detalles para que las primeras vueltas sean más explosivas y evitar estas cagadas de rookie», comentaba con su desparpajo habitual el piloto del Puerto de Mazarrón.

El liderazgo de Martín en MotoGP estuvo refrendado por un dominio aún mayor en las categorías pequeñas, donde los españoles se aseguraron las cuatro primeras posiciones en cada una de las parrillas. En Moto3, Dani Holgado lideró desde la pole, por delante de Iván Ortolá, José Antonio Rueda y Adrián Fernández. Mientras que en Moto2, la pole fue para Arón Canet, precediendo a Alonso López, Albert Arenas y Manu González.