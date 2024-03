Maverick Viñales gana un sprint con pleno español

Hace un año, en este mismo escenario del Autódromo Internacional del Algarve, se estrenaba el formato de carrera corta que a día de hoy está completamente asentado en el campeonato y ha supuesto éxito en términos de audiencia y seguimiento de los sábados en MotoGP. Y para celebrar el aniversario, Portimao regaló uno de los mejores sprint de siempre, con mucha batalla en las primeras posiciones y un triplete español en el podio.

La jornada del sábado arrancó con la lucha por las poles, en una Q2 en la que Marc Márquez se fue al suelo a las primeras de cambio, tuvo que volver al box a coger la segunda moto y se la jugó a un solo intento, salvando los muebles con una octava posición que complicaba, y mucho, su fin de semana. El italiano Enea Bastianini se hacía con la pole, por delante de Maverick Viñales, Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Todos los favoritos aparecían delante, salvo Marc.

La salida iba a ser una de las claves y ahí el de Cervera no falló. Remontó posiciones a marchas forzadas y completó la primera vuelta en cuarta posición, aunque por delante tenía a Jack Miller, el mejor en la arrancada, Bagnaia y Viñales. El italiano fue más agresivo de lo habitual este sábado y en la segunda vuelta se ponía en cabeza. La presencia del australiano de KTM ralentizaba un grupo en el que Márquez y Viñales tenían sus más y sus menos, llegando a tocarse en una ocasión. Toda esa batalla beneficiaba al bicampeón italiano, que abría hueco y se marchaba en busca de la victoria.

Márquez había escalado hasta la segunda posición y trataba de capturar a Bagnaia, hasta que cometió un error en la vuelta quinta dejando a Viñales como el más inmediato perseguidor del líder, mientras que Jorge Martín, de menos a más, también se unía a la batalla. El sprint parecía escrito por delante, con la batalla de los españoles por las dos posiciones de podio restantes. Sin embargo, Bagnaia cometió un error muy poco habitual en su caso a falta de cuatro vueltas, cuando se fue largo en la curva 1 y dejaba vía libre al trío que perseguía.

Viñales heredó esa primera posición, con Martín pisándole los talones y Márquez con medio segundo de desventaja pero sin llegar a descolgarse. El de Aprilia no cometió un solo error en esos cuatro últimos giros y mantuvo a raya a las Ducati, gracias a un último sector donde vuelta a vuelta marcaba la diferencia. En cambio, Martín perdió un par de décimas en una curva mal trazada en la penúltima vuelta y se encontró con Márquez pegado al colín de su moto. El de Cervera no iba a desaprovechar esa oportunidad y en la última vuelta atacó al madrileño para arrebatarle esa segunda posición muy celebrada.

Por delante, Maverick Viñales celebraba una victoria muy simbólica para él, ya que era la primera con Aprilia. «Aunque sea en un sprint y no aparezca en el palmarés de triunfos, para mí hoy cierro un círculo. Me saco mucho peso de encima en un proceso bastante largo, pero muy satisfactorio», dijo. También para Márquez significaba su primer podio con la Ducati y, de paso, ser el mejor piloto de la marca italiana en la carrera, algo que no le hacía cambiar su discurso conservador: «Seguiré con el perfil bajo y hasta que no haya tres o cuatro carreras consecutivas con un buen nivel no va a salir de mi boca otra cosa que no sea lo de paso a paso». Pecco Bagnaia tenía que conformarse con la cuarta posición en carrera, que le valía para mantener el liderato con solo dos puntos de margen sobre Jorge Martín.

¿La primera en domingo?

Pedro Acosta volvió a puntuar en su segundo sprint. Salía séptimo y acabó séptimo, aunque en el proceso perdió muchas posiciones en la salida y luego le tocó remontar, con otra ristra de adelantamientos marca de la casa. Aleix Espargaró concluyó octavo y Fabio Quartararo cerró las posiciones de puntos con una novena plaza.

La carrera del domingo, al doble de vueltas, será muy diferente a este sprint porque entrará en juego la gestión de neumáticos. Los favoritos, a priori, son los mismos y en caso de victoria sí que contaría como la primera de Viñales con Aprilia en su palmarés, o la primera de Márquez con Ducati, aunque tocará remontar desde esa octava posición e la parrilla. «Si saliera en primera fila, diría que podemos ganar, al menos podemos estar en el podio. Pero saliendo octavos, todo depende de esa primera vuelta», reconocía el ilerdense.

En las categorías pequeñas, dos jóvenes españoles estrenaron su casillero de poles. El sevillano José Antonio Rueda logró su primera en Moto3, por delante del australiano Joel Kelso y del hispano colombiano David Alonso y Dani Holgado. Y en Moto2, la pole fue para el madrileño Manu González, en un festival del motociclismo nacional, ya que habrá ocho españoles entre los once primeros puestos en la parrilla. En la primera fila, Fermín Aldeguer y Arón Canet acompañarán a González; desde la segunda partirán Alonso López y Albert Arenas; en la tercera, Sergio García; y desde la cuarta Jeremy Alcoba y Marcos Ramírez.