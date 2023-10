Martín se resarce y Bagnaia vuelve a meterse en un lío

El primer día de entrenamientos en Phillip Island era mucho más trascendente de lo que acostumbra a ser un viernes, al menos desde el punto de vista psicológico entre los dos pilotos que se están jugando el título. Después del cambio de tendencia tras un error fatal de Jorge Martín el pasado domingo, cuando lideraba la carrera con tres segundos, la balanza volvía a nivelarse del lado italiano. Un fallo que podría haber minado la moral del español, al tiempo que llenaría la de Pecco Bagnaia, que había reconocido que necesitaba una victoria así para recuperar la confianza.

Sin embargo, desde que arrancaron las MotoGP en el circuito de Phillip Island el madrileño siempre estuvo por delante de su rival. En el primer entrenamiento libre ya marcó el mejor tiempo con autoridad, aunque también es cierto que fue de los pocos que montó goma blanda al final de la sesión. Pero esta dinámica se mantuvo en la segunda sesión, mucho más decisiva para el fin de semana y que sus tiempos dan acceso directo a la Q2 del sábado.

En los últimos diez minutos, cuando todos pusieron neumático trasero blando y nuevo para buscar su vuelta rápida, Martín no falló. Muy pronto consiguió un tiempo con el que se ganaba su billete seguro a la Q2, mientras que Bagnaia no conseguía cuadrar una vuelta buena. Al italiano se le vio por momentos tenso, buscando una rueda salvadora que no encontraba, mientras tenía un trenecito de pilotos detrás tratando de aprovechar del líder de MotoGP. Ahí estaba Jorge Martín, ya salvado, y que parecía disfrutar con las dudas de su rival, al que llegó a seguir en uno de sus intentos.

Al final Bagnaia se quedó a las puertas de pasar a la Q2, con el undécimo mejor tiempo del día y a 186 milésimas del top 10. De esta forma, y por segundo gran premio consecutivo, el actual campeón de MotoGP deberá pasar el sábado por la repesca mientras que Martín lograba un cuarto puesto sin despeinarse. No hay que olvidar que en Indonesia el italiano no pudo pasar el corte de la Q1 y salió en parrilla 13º; aunque tampoco que después el domingo remontó desde esa quinta fila para ganar la carrera. En cualquier caso, este viernes volvieron los fantasmas para Pecco Bagnaia.

Dos caídas más para Márquez

Dos KTM lideraron la primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Australia, Brad Binder y su compañero Jack Miller, el ídolo local y único australiano en la parrilla. Maverick Viñales logró la tercera posición y fue otro de los destacados del viernes, con el mejor ritmo de la parrilla y estando siempre en la parte alta de la tabla. Su compañero en Aprilia, Aleix Espargaró, también selló su billete a la Q2, con la novena posición. Mientras que su hermano Pol completó su mejor entrenamiento del año con un quinta posición que situaba a tres KTM entre el top 5 del día y Álex Márquez también cumplió con la séptima posición.

La cruz de la jornada en MotoGP una vez más fue Marc Márquez, que ya avisaba el jueves que aterrizaba en Phillip Island con «cero expectativas» después de un fin de semana para olvidar en Indonesia; y que no arranca mejor en Australia. Dos caídas en la misma curva, una por sesión, que elevan a 25 el número total en lo que lleva de año. Está a dos caídas de su récord personal en una temporada y eso que ha estado fuera de juego varias carreras. El único consuelo para el de Cervera es que ninguna de las cuatro Honda se clasificó entre los diez primeros. Mal de muchos…

En las categorías pequeñas hubo dos claros dominadores en la primera jornada. En Moto2 el murciano Fermín Aldeguer lideró con autoridad las dos sesiones, por delante de Arón Canet y de un Pedro Acosta, que sumó una caída sin consecuencias para él. Y en Moto3, el joven sevillano David Muñoz fue el más rápido en los dos entrenamientos, mientras que el líder Jaume Masià acabó quinto y su rival Dani Holgado décimo.