Marc Márquez se apunta a la fiesta milenaria de MotoGP

Esta misma semana Marc Márquez recibió luz verde para volver a subirse a su Honda, una vez superada la fractura en la base del dedo pulgar de la mano derecha que le tuvo alejado de las carreras durante mes y medio. Pero antes de estar oficialmente inscrito en el Gran Premio de Francia era obligatorio pasar revisión en el centro médico del circuito y ser declarado 'apto'. Un trámite normativo que superó sin problemas este mismo jueves antes de comparecer antes los medios de comunicación, que esperaban su vuelta como agua de mayo.

El piloto español es a día de hoy el mayor activo del mundial de MotoGP y tenerle otra vez en pista luchando por volver a ganar es un reclamo para los aficionados. Aunque era el propio Márquez el encargado de bajar el suflé antes de arrancar, en un fin de semana donde la prioridad número uno es recuperar las sensaciones después de perderse las últimas tres carreras «No puedo afrontar la primera carrera después de una lesión, y después de estar un mes y medio sin ir en moto pensando en remontar y en estar delante». Y repreguntado sobre si ese discurso conservador ya lo había utilizado antes en la primera cita del año en Portimao (logró la pole y subió al podio en el sprint del sábado), el de Cervera matizó. «Es cierto que entonces tampoco estábamos para conseguir lo que conseguimos, pero al menos tenía físico y con eso podía solucionar alguna de nuestras carencias».

También esta misma semana Márquez conoció que el Tribunal de Apelación de MotoGP le había dado la razón y que su sanción por provocar el accidente en Portimao se daba por cumplida en su ausencia. Muchas de las preguntas de la rueda de prensa fueron en este sentido, y el piloto español no eludió ninguna, dejando clara su postura. «Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que se cumplía en el GP de Argentina. Luego a los dos días alguien la cambió, no se sabe bien por qué. Si fue un error de los comisarios, yo no tengo por qué aceptar que ese error me afecte en mis carreras».

Igual de tajante que se mostró cuando le preguntaron si tenía la sensación de que a sus rivales no le había hecho mucha gracia todo este asunto. «Nadie puede hablar demasiado, porque si tiras mierda sobre otro piloto en la siguiente carrera te puede pasar a ti». Un dardo, tal vez, hacia Jorge Martín. El madrileño fue el más crítico con Márquez en Portimao después de que lo arrollara en carrera; y semanas después el propio Martín tiró a su hermano Álex en el Gran Premio de las Américas.

Histórico

Marc Márquez capitalizó todos los focos en la previa de un fin de semana histórico ya que se celebra el gran premio número mil desde que el campeonato echó a rodar en el año 1949. Se han programado diferentes eventos y actos en el circuito, en una fiesta que podría quedar deslucida porque la previsión en Le Mans es que va a ser un fin de semana pasado por agua. Unas circunstancias que en parte podrían ayudar al ocho veces campeón del mundo, teniendo en cuenta que en mojado la exigencia física es menor y las desventajas mecánicas se diluyen frente a la mano del piloto.

La Honda todavía está un paso por detrás de las Aprilia y las KTM; y dos con respecto a las Ducati, la moto de referencia a día de hoy. 80 puntos separan a Márquez del líder Pecco Bagnaia, una diferencia considerable pero que no es insalvable. Así lo demostró, sin ir más lejos, el actual campeón de MotoGP el año pasado cuando le remontó 91 puntos a Fabio Quartararo. El italiano parte como favorito después de imponerse en Jerez, mientras que el francés, que también está sufriendo más de la cuenta con la Yamaha, corre en casa y el factor cancha podría darle ese plus que necesita para reconducir una temporada que ha empezado torcida en cuanto a resultados también para él.

Hasta que las MotoGP no echen a rodar este viernes en el mítico trazado galo será difícil hacer una previsión, y más teniendo en cuenta el factor meteorológico, lo que es seguro es que el ganador inscribirá su nombre en un palmarés que el domingo se convierte en milenario.