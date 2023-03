Marc Márquez logra una pole para soñar en Portimao

Marc Márquez está de vuelta. Tras encadenar tres mundiales con lesiones, y a pesar del mal rendimiento de su Honda, el ocho veces campeón del mundo (6 de ellas en la máxima categoría) ha regresado con más fuerza que nunca. El de cervera ha empezado a reclamar su trono en Portimao (Portugal), circuito que abre la temporada de Moto GP, donde ha logrado contra pronóstico la primera pole de la temporada. Con un tiempo de 1'37.226, el piloto de Cervera con su Honda ha conseguido el récord absoluto de la pista, en una vuelta fantástica que le va a permitir salir desde la primera posición tanto en la carrera de mañana como en el sprint de esta tarde. Con las novedades de esta temporada cabe recordar que esta misma tarde se disputarán doce vueltas con la mitad de puntos en juego, aunque solo serán premiados los nueve primeros. El ganador recibirá doce puntos, el segundo nueve y el tercero siete. Los seis siguientes recibirán seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto respectivamente.

En primera fila le van a acompañar Pecco Bagnaia y Jorge Martín, las dos Ducati que han volado en el Gran Premio de Portugal durante estos últimos dos días. Oliveira saldrá cuarto y Jack Miller, quinto.

El piloto español durante la pretemporada ha dejado muchas dudas sobre el rendimiento de su Honda, pero el factor Márquez que tantas veces ha puesto lo que le faltaba a la mecánica también está ahí. «Estoy serio porque el día no termina aquí, por la tarde está lo importante. No sé cómo lo he hecho, haciendo malabares un poco, necesito rebufo, alguien delante. Es una habilidad que tengo y debo aprovecharla. No es la forma más bonita de hacerlo, pero bueno es un punto fuerte que tengo que aprovechar. He hecho una vuelta solo para buscar el límite de la moto y luego detrás de uno cierras los ojos y haces lo que haga el otro. Si frena, frenas y si abre, abres. A ver si por la tarde, creo que no es nuestra posición real, pero es importante para las dos carreras y algo ya tenemos ganado», explicaba Márquez al término de la sesión.