Marc Márquez lidera, trabaja y se cae en Portimao

La lluvia caída durante la noche, unida al polvo africano en suspensión que asola esta parte de la Península, dejó el asfalto de Portimao embarrado y provocó que la primera sesión de Moto3 se cancelase. Sí que salieron las Moto2 y las MotoGP, después de que varias máquinas pesadas limpiaran la pista. Incluso así, en ese libre inicial se rodó tres segundos más lento que la vuelta rápida del circuito y el más veloz en estas difíciles condiciones fue Marc Márquez, especialista en adaptarse enseguida a condiciones tan difíciles como estas y que lideró su primer entrenamiento con Ducati… en seco, porque ya había estado al frente de la sesión en mojado de que se disputó en Catar.

No se pudieron sacar muchas conclusiones de ese entrenamiento de la mañana, pero sí del de la tarde, donde ya los tiempos se acercaron a los ideales en Portimao. El más rápido de la jornada fue Enea Bastianini con la Ducati, seguido de Jack Miller y de Marc Márquez. El de Cervera volvió a asomar en la parte alta de la clasificación, aunque lo mejor en su caso no fue tanto la vuelta rápida del día como el ritmo que demostró con goma de carrera. En una tanda que metió el miedo en el cuerpo a los rivales porque no hubo otra tan consistente como la del ilerdense, y eso que se dejaba dos décimas en el último sector.

Cuando tocó poner la goma blanda, Márquez también dio un paso adelante, aunque no pudo terminar la sesión porque se fue al suelo en la curva cinco. Una caída de las que se aprenden, como la definía después el catalán: «Nunca es bueno caerse, porque resta, pero hay que caer. Se caen todos y la mayoría son en esos últimos minutos de entrenamiento porque se va al límite. Sigo aprendiendo y en mi caso, me ha venido hasta bien tener esta caída porque me podría pasar perfectamente en carrera y a partir de ahora tendré que estar más atento».

Pedro Acosta, a la Q1

La igualdad este viernes se ha hecho patente en esa batalla por clasificar entre los diez primeros para ganarse el sitio directo en la Q2. Allí estarán Jorge Martín (4º), Maverick Viñales (7º), el bicampeón Pecco Bagnaia (8º) o Álex Rins (10º), que ha sacado en el último momento a Pedro Acosta por un escaso margen de 39 milésimas. Como diría el propio protagonista, «ha faltado el pelo de un sobaco».

El Tiburón tendrá que pasar por su primera repesca de Q1, y tendrá 15 minutos extra si logra acabar entre los dos primeros. «Si conseguimos pasar a la Q2, me vendrá bien llegar caliente desde la Q1, porque todavía necesitamos tiempo». Se le ha notado esa falta de adaptación a la KTM, que no tuvo en Catar, entre otras cosas por el test que habían realizado allí en pretemporada, pero el murciano aprende rápido y en el circuito de Portimao ha ganado en tres ocasiones entre Moto3 y Moto2.