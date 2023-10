Marc Márquez correrá con una Ducati de Gresini Racing

El secreto a voces ya es oficial, Marc Márquez correrá con una Ducati en 2024. El piloto de Cervera, que anunció recientemente la ruptura de su contrato con Honda, la marca con la que ha corrido una década y con la que ha sido campeón del ocho en ocho ocasiones, coincidirá con su hermano Alex en el Team Gresini Racing tras haber compartido box en Repsol Honda en 2020. En aquella temporada, no obstante, sólo hicieron juntos la pretemporada y la primera carrera, porque fue la del GP de España en la que se lesionó gravemente Marc para el resto del año.

Márquez, de 30 años, afirma contrato por una sola temporada. «La Familia Gresini se complace en anunciar la llegada de Marc Márquez para la temporada 2024. El español, múltiple campeón del mundo, anunció su desvinculación de Honda y a partir del próximo año será el nuevo piloto del Team Gresini MotoGP junto a su hermano Alex», señala la nota del equipo italiano.

En el comunicado aparecen también las primeras declaraciones del piloto tras el anuncio. «Estoy ilusionado con este nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque será un gran cambio en todos los aspectos. A veces en la vida tienes que salir de tu zona de confort y retarte a ti mismo para seguir creciendo. En cuanto al cambio de moto, sé que tendré que adaptar muchas cosas en mi estilo de pilotaje y no será fácil. Pero estoy convencido de que todo el equipo Gresini me ayudará mucho».