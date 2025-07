Marc Márquez corre en su jardín de Sachsenring

Jesús Gutiérrez Jueves, 10 de julio 2025, 18:32 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

El mejor circuito en el mejor momento del año. Marc Márquez viene de arrasar en las tres últimas citas de la temporada, Aragón, Italia y Países Bajos, con victorias al sprint el sábado y en la carrera del domingo. Se podía contar con ese resultado en el circuito alcañizano, ya que siempre ha sido de sus favoritos, pero en Mugello y Assen salía a la defensiva, en principio, y acabó celebrando sendos triunfos. En Alemania vuelve a ser el rival a batir. Su palmarés lo dice todo, con ocho victorias consecutivas en la clase reina entre 2013 y 2021 (en el 2020 no se celebró el gran premio por la pandemia), a las que hay que sumar otras tres en las categorías pequeñas. Ningún otro escenario ha sido tan prolífico para el piloto de Cervera como un trazado que se ha conocido como 'Marquezring'.

«Cada año que llegamos a Sachsenring las expectativas están por todo lo alto. Por supuesto que intentaré luchar por la victoria, pero necesitaré entender en qué condiciones estará la pista y también comprender qué nos van a deparar la meteorología. Con la situación en el campeonato, el principal objetivo es sacar el máximo de puntos posibles», comentaba el líder de MotoGP en la rueda de prensa oficial de este jueves. No era el Márquez de perfil bajo de las últimas dos carreras, pero sí era precavido con el tiempo, ya que la previsión del fin de semana da lluvia tanto el sábado como el domingo.

Pese a sus ocho victorias consecutivas (que serían once si contamos las de 125 cc y Moto2), Marc Márquez no gana en el anillo de Sajonia (esa es la traducción literal de Sachsenring) desde 2021. Aquella fue una victoria muy emotiva porque fue la primera tras su fatal lesión del húmero un año antes y llegó a emocionarse en el podio. Sin embargo, desde entonces ha vivido una montaña rusa porque no corrió en 2022 ya que estaba convaleciente de su cuarta operación en el brazo y en 2023 vivió el que probablemente fuera su peor fin de semana en MotoGP. Sufrió cinco caídas, la última en el warm up del domingo, que le hicieron ser baja y que marcaron el inicio del fin con la que había sido su marca de toda su vida, Honda. Solo un año después, en 2024, volvió a sonreír como nunca lo había hecho y eso que terminó segundo, pero por primera vez en su carrera compartió podio con su hermano Álex. Una imagen única entonces y que esta temporada se ha hecho recurrente.

Un Mundial muy de cara

En este 2025, los Márquez son primero y segundo del Mundial, aunque la diferencia entre ambos se disparó en la última cita de Assen por la caída de Álex que le provocó una fractura en el dedo índice de su mano izquierda. El pequeño de la saga se opero ese mismo domingo y lo primero que hizo cuando llegó a Sachsenring fue pasar por la clínica para recibir el 'apto' médico. Un trámite de jueves que tendrá que repetir el viernes tras la primera sesión y que sin duda le condicionará su fin de semana. «Si estoy aquí, es porque me siento preparado para competir», comentaba el piloto del equipo Gresini que prefería no marcarse objetivos. «Muchas veces con fracturas se va de peor a mejor, y durante el fin de semana vas mejorando. Estar aquí ya es mucho para mí y lo que venga, bueno será».

En la clasificación general Marc aventaja en 68 puntos a su hermano y en 126 a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, precisamente el ganador del último GP de Alemania. El italiano está en pleno proceso de reconstrucción personal, después de un inicio de temporada en la que no encontró las sensaciones con la Ducati que poco a poco está recuperando. «Desde Aragón estamos mejorando y en las dos últimas carreras he conseguido incluso ponerme en cabeza, luchar, así que hay que basarse en esto. Este año aún no se han cuadrado las cosas, y en este fin de semana espero que podamos dar otro paso hacia delante en una pista en la que he tenido buenísimos resultados en los últimos dos años», dijo el italiano, que reconoció no obstante que Sanchsenring es territorio Marc Márquez.

Por lo demás, este jueves en Sachsenring alzó la voz en la rueda de prensa oficial Pedro Acosta, que recordó la figura del malogrado Borja Gómez, murciano como él y que falleció hace una semana en el circuito de Magny-Cours. El de Mazarrón no se cortó a la hora de criticar con dureza que no se suspendieran las carreras en el trazado francés. «Yo lo conocía desde que éramos niños, vivíamos a media hora el uno del otro. Lo que hizo el campeonato es la cosa más irrespetuosa que podían haber hecho con el piloto y con la familia. Quien decidiese que se corría debería pensar qué habría hecho si eso le hubiera pasado a su hijo. A partir de ahí, que cada uno piense lo que le dé la gana, pero es la mayor barbaridad del deporte que se ha hecho últimamente». Un palo al JuniorGP, campeonato en el que participaba Gómez, y de paso a MotoGP, ya que Dorna es la propietaria de ambos certámenes.