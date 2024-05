Martín o Márquez, decisión inminente de Ducati

Jesús Gutiérrez Mugello Jueves, 30 de mayo 2024, 18:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

¿Quién será el compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial Ducati en 2025? No se hablaba de otra cosa este jueves en el Autódromo Internacional del Mugello. Y todo después de que La Gazzetta dello Sport publicara que el elegido por la fábrica boloñesa era Jorge Martín, al tiempo que informaba que la propia Ducati trataba de convencer a Marc Márquez para que fichase por su escudería satélite (Pramac Racing), donde llevaría el material idéntico al de Bagnaia y el piloto madrileño.

La noticia del diario italiano se coló en cada recoveco del paddock. Primero fue Ducati la que prefirió no entrar a valorar esta publicación, tirando balones fuera y diciendo que habrá que esperar para conocer su decisión. Y después fueron los propios protagonistas que contestaron a una y otra pregunta sobre tema, en la misma rueda de prensa donde compartían escenario con Bagnaia, que prácticamente pasó desapercibido, pese a correr en casa.

Martín, que parecía más relajado que Márquez, no quiso desvelar nada sobre su futuro. «Yo quiero estar centrado en lo que puedo controlar, que es ir rápido en moto. Quiero estar centrado en este fin de semana y ya habrá tiempo de seguir avanzando o ver hacia dónde irá mi futuro el lunes o martes», explicaba el madrileño, que no escondía que su único objetivo era vestir de rojo Ducati en 2025. «Al final es una cuestión de motivación, de aspiración personal, de probar ser un piloto de fábrica. Después de cuatro años en Pramac, el cuerpo me pide cambiar», reconoció Martín.

A su lado estaba Márquez, con el rictus más serio lo habitual también. «Serio porque se tiene que contestar contundente. Se trata de especular lo menos posible o dar menos pie a esas especulaciones», comentaba el de Cervera, que antes ya había sido muy claro al expresar que el equipo Pramac Racing no era una opción para él: «Tengo las ideas claras y no voy a cambiar de un equipo satélite a otro. El año pasado estaba en una situación muy crítica en mi carrera deportiva y elegí la opción de ir a Gresini, pero ahora me estoy viendo competitivo y mi objetivo es estar en un equipo de fábrica».

Aunque en el caso de Márquez, no se cerraba únicamente a vestir de rojo y comentaba que tenía tres escenarios diferentes. Uno sería el equipo oficial Ducati, otro seguir en Gersini con una moto de fábrica y el tercero, cambiar de moto, probablemente con KTM y Red Bull, que le pondría sobre la mesa un contrato de muchos ceros. Todo el mercado de MotoGP está bloqueado hasta que Ducati anuncie una decisión, que provocará una reacción en cadena en el resto de los equipos.

Los números hablan

Con este bombazo mediático, apenas se habló sobre lo deportivo este jueves. No ha pasado ni una semana de la carrera de Montmeló y este fin de semana volverá la acción en el histórico trazado del Mugello, coto privado de Ducati en los últimos tiempos. Los dos últimos años ha ganado Bagnaia, que además viene de llevarse la carrera del domingo en Cataluña.

El italiano será el rival a batir, tratando de recortar los 39 puntos que tiene de desventaja sobre el líder Martín. El tercer clasificado, Márquez, a 41, llega a una pista en la que solo ha ganado una vez con la MotoGP, en 2014. A priori el escenario no es el más propicio para él, pero hay una cábala que también está dando mucho que hablar en el paddock.

Y es que, en su día, Casey Stoner logró la victoria número 27 para Ducati en MotoGP, Pecco Bagnaia la 63, Marco Bezzecchi la 72 y Jorge Martín la 89… Cada uno de ellos ganó la victoria del dorsal con el que compiten. De ganar una Ducati el domingo, la fábrica italiana lograría su victoria número 93. Es decir, el dorsal de Márquez. Si los números hablan apuntan directamente hacía el de Cervera.