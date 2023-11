Jorge Martín mantiene vivo el sueño del Mundial

Jorge Martín llegó a Valencia con un único objetivo en mente, ganar las dos carreras y esperar el pinchazo de Pecco Bagnaia. La primera parte del plan ya la ha cumplido, gracias a un triunfo excelso en el sprint después de remontar desde la sexta posición en parrilla y adelantar en pista, entre otros, al líder de MotoGP que salía segundo y que acabó quinto. La distancia se reduce ahora a 14 puntos, que serán los que tendrá que remontar en la carrera de este domingo el madrileño, al que solo le valen tres combinaciones para ser campeón. Ganar y que Bagnaia acabe sexto o peor, ser segundo y que su rival quede undécimo o peor, o incluso un tercero y que el italiano finalice 15º o peor. Difícil, sí; pero no imposible.

Y más viendo cómo ha llegado Jorge Martín a este final de temporada. El español está siendo el más fuerte y está marcando la diferencia los sábados. Ha ganado nueve de los diecinueve sprint que se han disputado y el triunfo de Valencia le permite creer en lograr el sueño del campeonato: «Tengo que ganar la carrera y esperar que Pecco no esté cómodo, que sufra, que sienta la presión y cometa algún fallo. Estoy más vivo que nunca, aunque sigue siendo complicado, pero hay que creer». Una creencia que mantienen los casi 90.000 aficionados que poblaron las gradas del circuito Ricardo Tormo de Valencia y que celebraron al grito de 'sí, se puede' la victoria de Jorge Martín. «No me quiero hacer ilusiones, pero ojalá suceda. Es algo que he soñado toda mi vida y es la ocasión en la que más cerca lo tengo», reconocía el piloto de San Sebastián de los Reyes.

Aunque el resultado del sprint no le valdría al madrileño para ser campeón, sí que podría ser un anticipo de por dónde podría ir la carrera. Entre Martín y Bagnaia se colaron Brad Binder, Marc Márquez y Maverick Viñales, a los que se les espera este domingo; y podrían entrar en la ecuación otros nombres como el de Fabio Quartararo, que precisamente se cayó cuando trataba de adelantar a Bagnaia, Álex Márquez o el compañero de Martín, Johann Zarco, que fueron octavo y noveno en el sprint, respectivamente. Los que parece que están del lado de Bagnaia son los italianos de Ducati: Di Giannantonio y Bezzecchi, que hicieron de escuderos en el sprint, y también Marini o su compañero Enea Bastianini.

«70-30 a favor de Martín»

Más allá de las filias de cada piloto, la lucha por el campeonato de MotoGP acapara todos los focos en Valencia y el resto de la parrilla también se posiciona de un lado u otro. Uno de los grandes aliados de Martín es Aleix Espargaró, que este fin de semana ha llegado muy tocado físicamente por una fractura en el peroné. El de Granollers no podrá ayudar a su buen amigo, pero le ve como el gran candidato al título: «Para mí Jorge tiene un 70% de posibilidades porque no tiene la presión que tiene Pecco. Solo le vale ganar y cuenta con algo que no tiene su rival, la velocidad». Cada uno tiene sus propios aliados y cuenta con sus propias armas. Martín tiene el ritmo para ganar y Bagnaia el colchón de puntos para gestionar la carrera.

También apostó desde hace varias carreras por el madrileño Marc Márquez, que subió al podio en su último sprint con los colores del Repsol Honda. El de Cervera está especialmente enchufado este fin de semana, donde luchó por la victoria y mantuvo una batalla al límite con Martín en la que ambos se llegaron a tocar y la rueda de la Honda quedó marcada en el mono del madrileño. «Mañana voy a correr con ese mono que creo que me va a dar suerte», le comentaba Martín a Márquez en la ceremonia del podio. El catalán, que cerró dos de sus seis títulos en la última cita de Valencia, quiso dar también un consejo a Martín de cara a la carrera de este domingo: «Si yo fuera él estaría más atento de las pizarras y de las pantallas que de escaparme. Obviamente, todo pasa por ganar la carrera, pero si tiene la velocidad como parece, puede optar a diferentes estrategias y tiene que meter pilotos en medio».

El cetro del motociclismo mundial se dirimirá este domingo a partir de las 15:00 horas en un Ricardo Tormo que ha colgado el cartel de 'no hay billetes' y que después de 27 vueltas coronará al nuevo rey de MotoGP.